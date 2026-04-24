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南珉貞想生3胎 苦笑來台2年沒人追

▲南珉貞（如圖）透露很多男生誇讚她漂亮，卻沒有追求者，就連聊天對象也沒有。（圖／記者吳翊緁攝影）

南珉貞來台代言滿滿 努力存錢鬆口想買房

韓籍啦啦隊女神南珉貞來台發展2年，甜美外型、活潑個性圈粉無數，日前她在球場上抱著寶寶的片段在網路上瘋傳，影片中散發滿滿母愛。今（24）日南珉貞出席品牌一日店長活動，被問到是否想生小孩了？她立刻回答：「我很想要寶寶。」甚至考慮生3個。不過，南珉貞也直言身邊沒人追，透露擇偶條件說：「要很愛家、把我當公主對待，然後笑容很陽光。」對象是台灣人也可以。南珉貞被問到生子話題，今年28歲的她表示自己很想要有寶寶，看到退役球員林志傑一家人和樂融融的模樣，覺得很幸福。但南珉貞說，目前因忙於工作沒有時間，希望3、4年後再做打算，喜歡小孩的她，希望可以生3個。不過南珉貞苦笑說，很多男生誇讚她漂亮，卻沒有追求者，就連聊天對象也沒有，開玩笑直呼：「所以我很難過。」提到擇偶條件，南珉貞則透露，希望對象愛家、要把她當作公主寵，也喜歡直接一點的男生。如果對象是台灣人也可以？南珉貞大方回答：「當然，當然。因為我平常在台灣很多時間，所以台灣男生也當然可以。」南珉貞來台後人氣居高不下，廣告代言、活動邀約不斷，她也不諱言代言不少，笑容藏不住說：「但我沒有數過。」今年南珉貞也預告要挑戰別的工作，像是節目、唱歌、演戲等等，讓人期待。深愛台灣的她，未來考慮在台灣買房，但不是現在，直說：「要再存多一點（錢）。」