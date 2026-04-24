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▲華信航空 B-16868 ATR新機由法國返台飛航路線圖。（圖／華信航空提供）

華信航空13架ATR飛機全數到齊，今日下午最後1架在16:30順利抵達台北松山機場。華信航空董事長陳大鈞表示，隨著第13架新機生力軍加入，華信航空營運規模與機隊運能同步提升，自5月4日起，高雄-馬祖航線將增為每周2班，每周一、五飛航，符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求。華信航空自2017年起陸續引進的13架ATR飛機已全數到齊，今日第13架編號B-16868 ATR新機，由華信航空總經理莊明哲親自率領接機小組，赴法國ATR原廠接機，正式完成現階段ATR 2.0機隊引進計畫。莊明哲指出，此次象徵華信航空ATR2.0機隊正式成軍，本次新機自法國返台航程，因受中東局勢影響，採取繞道飛行，航程由原定5天延長至8天，沿途飛越法國、希臘、埃及、沙烏地阿拉伯、肯亞、馬達加斯加、馬爾地夫、泰國及越南，橫跨歐、非、亞三大洲，充分展現機組人員專業調度能力與ATR機型優異的飛航穩定性。陳大鈞表示，未來將視旅運需求，增加國內離島航班，提供旅客更密集、便捷的空中服務。華信航空持續推動永續發展，ATR2.0新機採用升級型發動機，可節省至少3%燃油消耗並降低碳排放，客艙配備全新設計的空調系統及高效率空氣過濾設備，全面提升飛行品質與環境友善效益。透過節能技術導入，華信航空與各界攜手邁向淨零飛行的長遠目標。