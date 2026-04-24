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▲華晨宇演唱會倒數9天，工作室突宣布演唱會延期。（圖／微博@華晨宇工作室）

中國男星華晨宇即將在5月1、2、4、5日於雲南開唱。日前他才透露，自己在雲南買了3塊地打造演唱會場地，據悉他在前期金額就投入超過10億元人民幣（約台幣46億元）。但不料演唱會倒數9天，場地都快搭建完成時，竟突因不可抗力因素宣布延期。華晨宇也忍不住在22日的直播中淚崩，自責道歉表示耽誤了大家。華晨宇原定於5月1、2、4、5日在雲南玉溪撫仙湖舉辦《火星演唱會樂園2.0》，也就是他自己買下的3塊地。但不料在場地都快搭建好時，華晨宇工作室卻突然在微博宣布因不可抗力因素，演唱會將延期舉行，具體舉辦時間另行通知。文中難過寫著：「看著傾注了無數心血、幾近落成的舞台無法如期與大家見面，我們滿是失落、遺憾、無奈…更多的是無法如約兌現承諾的深深虧欠。」並表示會全額退款門票及相關手續費，以及承擔粉絲機票錢與火車票、當地飯店違約金，據業界估算補償恐達千萬。華晨宇本人也發文透露，自己非常期待與大家在自己親自參與打造的場地見面，而得知延期的當下，他正在與樂團排練，雖然溝通爭取，但還是無法如期舉行。華晨宇也另外開直播跟粉絲解釋，還在直播中忍不住落淚，雖然帶著墨鏡，但還是能感受到他低落的情緒，他哽咽的向粉絲道歉，自責表示耽誤了大家，還開啟即興演唱會，演唱多首歌曲，安撫粉絲心情。據悉演唱會取消原因，是因場地觸及一級水源生態紅線，所以未能審批通過。這也讓不少粉絲質疑，為什麼不早說，偏偏在開唱倒數前幾天才通知。而華晨宇團隊日日夜夜建立的舞台等多項設施，也在一夜之間被全部拆除，讓粉絲都又生氣又心疼。華晨宇日前在演唱會宣布，透露自己已在一個四季如春的地方買下3塊土地，還笑說那裡未來不只是演唱會場地，而是「有吃有喝有玩，甚至還有我們溫暖的房子。」據中國媒體《中網傳播》報導，為了完好場地，華晨宇團隊在戶外的荒地，自主完成了電力、交通、消防等30項基礎設施。有知情人士指出3塊地總金額高達8億到12億元人民幣（約台幣36億到55億元），加上設施搭建又投入約3000萬元人民幣（約台幣1億3千萬元），花費非常驚人。不料演唱會突然喊卡，讓他的心血幾乎歸零。