台北市大安區今（24）日下午發生銀行搶案，一名31歲林姓男子持BB槍與手榴彈闖入中國信託忠孝分行，挾持經理要求提領1000萬元，行員機警啟動警報並疏散人員，警方趕抵後迅速壓制嫌犯，所幸未造成任何傷亡。對此，律師林智群表示，持槍搶銀行成功率低且代價高。依刑法規定，若攜帶兇器恐犯加重強盜罪，最高可處7年以上有期徒刑，若致人傷亡最重可判死刑或無期徒刑。
中信銀行爆搶案！歹徒15分鐘被制服 林智群律師：成功率很低、代價很高
對於今日搶銀行案件，律師林智群在臉書發文直言：「這年頭賺錢方法有很多種，有頭腦的，賺錢之後跑去買台積電股票，今天一天賺了幾十萬上百萬，完全合法，沒動腦的，就是拿槍搶銀行，成功率很低，代價很高。」
依法規定，依刑法第328條第1項，若以強暴或脅迫手段奪取他人財物，構成強盜罪，可處5年以上有期徒刑；若攜帶兇器犯案，依第330條規定，刑責提高至7年以上有期徒刑。若因強盜行為導致他人死亡或重傷，刑度更高，最重可判處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。
持BB槍「搶中信銀行」！行員機警暗中啟動警報
林男今日下午15時許闖入中國信託忠孝分行，持BB槍威脅行員，要求銀行幹部帶他進入金庫，並指示準備1000萬元現金裝入行李箱。行員在配合過程中暗中啟動警報，其餘員工則緊急撤離至樓上並反鎖門，在保全人員協助下透過救生繩離開現場，成功避險。
警方獲報後火速抵達，林男見狀情緒轉趨緊繃，一度倒退並持槍挾持余姓經理試圖對峙，但隨即遭警方強勢壓制在地，整起過程約15分鐘即告落幕。初步了解，林男疑似因經濟壓力才犯案，且並無其他共犯參與。
事件曝光後，許多民眾也傻眼表示，「都2026了還有人搶銀行」、「這個時代搶銀行真的是最笨的決定」、「身在台灣搶銀行真讓人匪夷所思」、「好old school的犯案手法啊」、「現在還有人在搶銀行，都忘了上次看到搶銀行是什麼時候了」、「民國幾年了還在搶銀行，真的走的出那條街嗎」。
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對於今日搶銀行案件，律師林智群在臉書發文直言：「這年頭賺錢方法有很多種，有頭腦的，賺錢之後跑去買台積電股票，今天一天賺了幾十萬上百萬，完全合法，沒動腦的，就是拿槍搶銀行，成功率很低，代價很高。」
依法規定，依刑法第328條第1項，若以強暴或脅迫手段奪取他人財物，構成強盜罪，可處5年以上有期徒刑；若攜帶兇器犯案，依第330條規定，刑責提高至7年以上有期徒刑。若因強盜行為導致他人死亡或重傷，刑度更高，最重可判處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。
林男今日下午15時許闖入中國信託忠孝分行，持BB槍威脅行員，要求銀行幹部帶他進入金庫，並指示準備1000萬元現金裝入行李箱。行員在配合過程中暗中啟動警報，其餘員工則緊急撤離至樓上並反鎖門，在保全人員協助下透過救生繩離開現場，成功避險。
警方獲報後火速抵達，林男見狀情緒轉趨緊繃，一度倒退並持槍挾持余姓經理試圖對峙，但隨即遭警方強勢壓制在地，整起過程約15分鐘即告落幕。初步了解，林男疑似因經濟壓力才犯案，且並無其他共犯參與。
事件曝光後，許多民眾也傻眼表示，「都2026了還有人搶銀行」、「這個時代搶銀行真的是最笨的決定」、「身在台灣搶銀行真讓人匪夷所思」、「好old school的犯案手法啊」、「現在還有人在搶銀行，都忘了上次看到搶銀行是什麼時候了」、「民國幾年了還在搶銀行，真的走的出那條街嗎」。