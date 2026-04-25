5 月報稅季進入倒數！2026 年（115 年）報稅新制中，單身標扣額已調升至 13.6 萬元。永慶房屋提醒，若能善用「自用住宅購屋借款利息」列舉扣除額，每年最高可享有 30 萬元 的所得額減免。但究竟房貸要借多少錢，選「列舉扣除」才划算？本篇一次整理「房貸金額對照表」，教你一秒判斷節稅策略。
🟡 一秒檢測：房貸超過「這金額」選列舉才划算？
報稅時，系統預設為「標準扣除額」，若你的房貸利息淨額（需扣除儲蓄所得）超過以下標扣額，改選「列舉」就能省下更多稅金。根據目前一般房貸利率（約 2.5%）回推，您的貸款規模達標了嗎？
許多讀者好奇：我的利息有到 30 萬上限嗎？這與利率及還款方式密切相關。若您購屋總價較高，採取「1000 萬新青安 + 一般房貸」的組合，門檻參考如下：
這是最常被忽視的「省稅地雷」。永慶房屋契約部資深經理陳俊宏指出，若您在 2025 年經歷了「前半年租屋、後半年買房」，報稅時租金支出與房貸利息只能二選一。
🟡 新青安族群：首年報稅選「列舉」必省！
2026 年單身標準扣除額為 13.6 萬元。以新青安貸款 1,000 萬元試算，首年利息負擔約 17.5 萬至 18 萬元。
專家提醒，報稅時能抵扣的僅限「原始購屋借款」。如果您是因為理財、裝修而進行的「房貸增貸」，該增貸部分的利息是不具備抵稅資格的。此外，計算公式為：「購屋利息支出－儲蓄投資特別扣除額」，若您有高額銀行存款利息，抵稅效果會微幅縮減。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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報稅時，系統預設為「標準扣除額」，若你的房貸利息淨額（需扣除儲蓄所得）超過以下標扣額，改選「列舉」就能省下更多稅金。根據目前一般房貸利率（約 2.5%）回推，您的貸款規模達標了嗎？
|申報身份
|2026 標準扣除額
|建議選「列舉」的貸款門檻
|單身者
|13.6 萬元
|房貸約 550 萬元以上
|夫妻 (合併申報)
|27.2 萬元
|房貸約 1,100 萬元以上
💡 由於雙北地區購屋貸款通常破千萬，因此夫妻購屋族幾乎百分之百應該選「列舉扣除」；單身族若貸款超過 550 萬，光靠房貸一項就直接打敗標扣額。🟡 進階精算：要抵滿 30 萬上限，總貸款額度是多少？
許多讀者好奇：我的利息有到 30 萬上限嗎？這與利率及還款方式密切相關。若您購屋總價較高，採取「1000 萬新青安 + 一般房貸」的組合，門檻參考如下：
|貸款方案組合
|利率參考
|抵滿 30 萬的貸款門檻 (首年)
|全數一般房貸
|2.5%
|約 1,200 萬 (寬限期) / 1,240 萬 (本息攤)
|新青安 1000 萬 + 一般房貸
|約 2.1%
|總貸款約 1,450 萬 ~ 1,550 萬元
💡 溫馨提醒： 房貸利息具有「前高後低」特性，初期利息支出最高，節稅效果最強。若有使用寬限期「只繳息」，更能長時間維持在高抵稅額度。🟡 地雷預警：先租後買「不可並用」！只能擇一
這是最常被忽視的「省稅地雷」。永慶房屋契約部資深經理陳俊宏指出，若您在 2025 年經歷了「前半年租屋、後半年買房」，報稅時租金支出與房貸利息只能二選一。
- 不能分段加總： 即使時間沒重疊，也無法申報「半年租金＋半年房貸」。
- 擇優申報法： 民眾應先行試算金額，若「半年租金總額」大於「半年房貸利息」，則應申報租金扣除額（上限 18 萬）；反之則選房貸，兩者不可並存。
2026 年單身標準扣除額為 13.6 萬元。以新青安貸款 1,000 萬元試算，首年利息負擔約 17.5 萬至 18 萬元。
- 節稅成效： 利息一項就已超越 13.6 萬的標扣額。對於新首購族來說，備妥繳息清單改用「列舉扣除」，可實質省下數千元稅金，讓政府幫你補貼部分生活開銷。
- 辦理戶籍登記： 房屋需在本人、配偶或受扶養親屬名下，且已完成設籍。
- 純自住無營利： 房屋不能出租、供營業或供執行業務（如個人工作室）使用。
- 限金融機構貸款： 向親友、私人借貸的利息無法申報。
- 一戶一棟為限： 每一申報戶僅能申報一棟，擁有多間房產者需擇優。
專家提醒，報稅時能抵扣的僅限「原始購屋借款」。如果您是因為理財、裝修而進行的「房貸增貸」，該增貸部分的利息是不具備抵稅資格的。此外，計算公式為：「購屋利息支出－儲蓄投資特別扣除額」，若您有高額銀行存款利息，抵稅效果會微幅縮減。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。