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一秒檢測：房貸超過「這金額」選列舉才划算？

申報身份 2026 標準扣除額 建議選「列舉」的貸款門檻 單身者 13.6 萬元 房貸約 550 萬元以上 夫妻 (合併申報) 27.2 萬元 房貸約 1,100 萬元以上

💡 由於雙北地區購屋貸款通常破千萬，因此夫妻購屋族幾乎百分之百應該選「列舉扣除」；單身族若貸款超過 550 萬，光靠房貸一項就直接打敗標扣額。





進階精算：要抵滿 30 萬上限，總貸款額度是多少？

貸款方案組合 利率參考 抵滿 30 萬的貸款門檻 (首年) 全數一般房貸 2.5% 約 1,200 萬 (寬限期) / 1,240 萬 (本息攤) 新青安 1000 萬 + 一般房貸 約 2.1% 總貸款約 1,450 萬 ~ 1,550 萬元

💡 溫馨提醒： 房貸利息具有「前高後低」特性，初期利息支出最高，節稅效果最強。若有使用寬限期「只繳息」，更能長時間維持在高抵稅額度。





地雷預警：先租後買「不可並用」！只能擇一

不能分段加總 ： 即使時間沒重疊，也無法申報「半年租金＋半年房貸」。

： 即使時間沒重疊，也無法申報「半年租金＋半年房貸」。 擇優申報法： 民眾應先行試算金額，若「半年租金總額」大於「半年房貸利息」，則應申報租金扣除額（上限 18 萬）；反之則選房貸，兩者不可並存。

▲報稅地雷預警！若您在 2025 年經歷「先租後買」，請注意這兩項扣除額僅能「擇一申報」。專家建議：先試算 18 萬租金限額與房貸利息扣除額（需扣除儲蓄所得）的差值，選大的填報最省稅。（圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

新青安族群：首年報稅選「列舉」必省！

節稅成效： 利息一項就已超越 13.6 萬的標扣額。對於新首購族來說，備妥繳息清單改用「列舉扣除」，可實質省下數千元稅金，讓政府幫你補貼部分生活開銷。

申請房貸抵稅的 4 大關鍵門檻

辦理戶籍登記： 房屋需在本人、配偶或受扶養親屬名下，且已完成設籍。 純自住無營利： 房屋不能出租、供營業或供執行業務（如個人工作室）使用。 限金融機構貸款： 向親友、私人借貸的利息無法申報。 一戶一棟為限： 每一申報戶僅能申報一棟，擁有多間房產者需擇優。

小心！「增貸利息」不予扣除

5 月報稅季進入倒數！2026 年（115 年）報稅新制中，單身標扣額已調升至 13.6 萬元。永慶房屋提醒，若能善用「自用住宅購屋借款利息」列舉扣除額，每年最高可享有 30 萬元 的所得額減免。但究竟房貸要借多少錢，選「列舉扣除」才划算？本篇一次整理「房貸金額對照表」，教你一秒判斷節稅策略。報稅時，系統預設為「標準扣除額」，若你的房貸利息淨額（需扣除儲蓄所得）超過以下標扣額，改選「列舉」就能省下更多稅金。根據目前一般房貸利率（約 2.5%）回推，您的貸款規模達標了嗎？許多讀者好奇：我的利息有到 30 萬上限嗎？這與利率及還款方式密切相關。若您購屋總價較高，採取「1000 萬新青安 + 一般房貸」的組合，門檻參考如下：這是最常被忽視的「省稅地雷」。永慶房屋契約部資深經理陳俊宏指出，2026 年單身標準扣除額為 13.6 萬元。以新青安貸款 1,000 萬元試算，專家提醒，報稅時能抵扣的僅限「原始購屋借款」。如果您是。此外，計算公式為：「購屋利息支出－儲蓄投資特別扣除額」，若您有高額銀行存款利息，抵稅效果會微幅縮減。