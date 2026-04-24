41歲大牙（周宜霈）去年8月宣布和小7歲羽球教練阿廖師（廖勛威）已經簽字離婚，結束5年婚姻，目前單身的她，近日被詐騙集團盜用照片徵男友，大牙火大發聲：「離異人妻還要被妳拿來消費...我真的覺得妳會下拔舌地獄！」
大牙遭詐騙集團冒用身分 她氣到發文詛咒不肖分子
大牙昨（23）日Threads發文，透露被詐騙集團冒用身分，可見詐團盜用一張她之前拍戲打羽球的自拍照，寫下：「我都沒有好好談過一次戀愛欸，我會煮飯、會畫畫、會打羽球，請安排個溫柔、真誠、孝順的男生出現在我的生命裡吧...」
對此，大牙傻眼至極，怒氣沖沖回擊詐騙集團，「我真的覺得妳會下拔舌地獄！首先，老娘今年已經要滿42歲，截至青春期至今談過的戀愛多得去了，再來 我下廚跟畫畫都是0分，溫柔真誠孝順這三個都不在我的擇偶條件裡...」
大牙表示，第一次在詐騙文中看到自己，實在又氣又好笑，檢舉該帳號也沒有消失，「離異人妻還要被妳拿來消費，乾脆讓妳紅！BTW我已經截圖律師隨時在線等！」情緒相當不滿，網友則笑言：「妳的讚還沒她多，給妳一個讚」、「超好笑！」
簽字離婚近1個月才公開 大牙：沒有爭吵和第三者
大牙去年7月24日與羽球教練阿廖師辦妥離婚登記，並於8月14日發文跟外界透露此事，聲明中提及兩人分開沒有爭吵也並非第三者介入，而是在相處過程中發現彼此愛情已經逝去，更適合以家人和朋友的關係相處，因此決定和平分開。
當時許多人猜測大牙離婚跟陳建州（黑人）的官司或是沒生小孩有關，對此，大牙受訪時澄清，其實就是夫妻間「很多東西不見了，但也不知道從哪裡找回來」，感情變淡都是漸進式，坦言夫妻關係走到瓶頸，雖然曾經希望有小孩能夠挽回，但最終依舊選擇祝福對方，各自安好。
資料來源：大牙周宜霈Threads
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大牙昨（23）日Threads發文，透露被詐騙集團冒用身分，可見詐團盜用一張她之前拍戲打羽球的自拍照，寫下：「我都沒有好好談過一次戀愛欸，我會煮飯、會畫畫、會打羽球，請安排個溫柔、真誠、孝順的男生出現在我的生命裡吧...」
對此，大牙傻眼至極，怒氣沖沖回擊詐騙集團，「我真的覺得妳會下拔舌地獄！首先，老娘今年已經要滿42歲，截至青春期至今談過的戀愛多得去了，再來 我下廚跟畫畫都是0分，溫柔真誠孝順這三個都不在我的擇偶條件裡...」
大牙表示，第一次在詐騙文中看到自己，實在又氣又好笑，檢舉該帳號也沒有消失，「離異人妻還要被妳拿來消費，乾脆讓妳紅！BTW我已經截圖律師隨時在線等！」情緒相當不滿，網友則笑言：「妳的讚還沒她多，給妳一個讚」、「超好笑！」
大牙去年7月24日與羽球教練阿廖師辦妥離婚登記，並於8月14日發文跟外界透露此事，聲明中提及兩人分開沒有爭吵也並非第三者介入，而是在相處過程中發現彼此愛情已經逝去，更適合以家人和朋友的關係相處，因此決定和平分開。
當時許多人猜測大牙離婚跟陳建州（黑人）的官司或是沒生小孩有關，對此，大牙受訪時澄清，其實就是夫妻間「很多東西不見了，但也不知道從哪裡找回來」，感情變淡都是漸進式，坦言夫妻關係走到瓶頸，雖然曾經希望有小孩能夠挽回，但最終依舊選擇祝福對方，各自安好。
資料來源：大牙周宜霈Threads