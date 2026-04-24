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剴剴案震驚社會，針對社工陳尚潔的判決內容提及「保證人地位」，引起社工反彈，更前往行政院抗議。而衛福部召集社工團體、法界代表等進行討論，會後次長呂建德表示，會中法律學者提及「非所有社工人員」都會具備保證人地位，即便是特定情況也會依據個案事實進行審慎認定。同時擬針對《社會工作師法》修法。衛福部一連兩天與社工召開相關會議，今（24）日更邀集法界法界代表，針對保證人地位是否恰當等進行討論。呂建德受訪時提到，目前對於保證人地位與其行為的界線認定，與會人員建議，可借鏡《醫療法》相關規定，研議發展社會工作專業審議或鑑定機制，提供司法審判時，社會工作同儕處理類似個案的專業見解。呂建德說，專業審議、鑑定機制是今天會議算有共識的部分。而社工界所反彈的「保證人地位」，呂建德指出，是採個案判斷，非一體適用。他表示，會中法律學者提及，並非所有社工人員都會具備保證人地位；即便是特定情況下成立，不必然直接導致刑事責任，仍須依照具體個案事實與情境進行審慎認定。不過，呂建德說，對於相關認定到底是否適用社工，還缺乏一致、具體的通論標準，同時回應衛福部長石崇良昨（23）日曾在立法院提及可比照《醫療法》精神，未來可能考慮修《社會工作師法》，盼能在今年、下一個會期作為目標推動。