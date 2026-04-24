北影影后王淨和新生代演員曹佑寧交往約3年，感情穩定，不過小倆口戀愛談得相當低調，偶爾才會公開放閃光彈，今（24）日是曹佑寧32歲生日，王淨稍早在IG分享蛋糕的照片，寫下：「每天都是生日day！」甜蜜指數爆表。
王淨發動態祝小曹生日快樂 兩人疑一起慶生
曹佑寧今天歡度生日，他傍晚在Threads發文寫道：「Ok 32歲生日快樂！！！」不久，女友王淨也在IG限時動態上傳一張蛋糕的相片，寫下：「每天都是生日day！」雖然沒有明言在幫誰慶生，但熟悉兩人的都知道一切盡在不言中。
認了同居、出門前擁吻 小曹：我們比較坦誠
曹佑寧2024年上節目宣傳電影，在主持人小S逼問之下，承認和女友王淨經常住在一起、每天出門前都會擁吻，最喜歡女方的部位為嘴唇，因為形狀很好看、親起來很軟，對於公開與另一半的親密互動，曹佑寧大方表示：「情侶間本來就要有儀式感！」
此外，曹佑寧也曾經被問及早上出門工作是否有收到王淨「愛的加油」，他害羞地點點頭，「我是很誠實的人，今天當然還是有（擁吻）」，笑說在節目上一不小心透露太多私事，回家後王淨也沒有責怪他，「我們一向比較坦誠！」
資料來源：王淨 Gingle IG
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曹佑寧今天歡度生日，他傍晚在Threads發文寫道：「Ok 32歲生日快樂！！！」不久，女友王淨也在IG限時動態上傳一張蛋糕的相片，寫下：「每天都是生日day！」雖然沒有明言在幫誰慶生，但熟悉兩人的都知道一切盡在不言中。
曹佑寧2024年上節目宣傳電影，在主持人小S逼問之下，承認和女友王淨經常住在一起、每天出門前都會擁吻，最喜歡女方的部位為嘴唇，因為形狀很好看、親起來很軟，對於公開與另一半的親密互動，曹佑寧大方表示：「情侶間本來就要有儀式感！」
此外，曹佑寧也曾經被問及早上出門工作是否有收到王淨「愛的加油」，他害羞地點點頭，「我是很誠實的人，今天當然還是有（擁吻）」，笑說在節目上一不小心透露太多私事，回家後王淨也沒有責怪他，「我們一向比較坦誠！」