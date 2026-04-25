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小賈斯汀登科切拉音樂節 酬勞3.1億破紀錄

▲小賈斯汀（如圖）睽違4年再度站上大型舞台，音樂節官方IG的短影音更迅速累積高達 1.4億次觀看人數，並帶來驚人效益。（圖／科切拉臉書）

小賈斯汀驚爆破產危機 急賣版權還債

▲小賈斯汀（如圖）傳出財務危機，甚至因此與經紀人史考特決裂。（圖／美聯社）

流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）近日於美國科切拉音樂節（Coachella）登台演出，引來全球粉絲關注。根據《滾石雜誌》報導，小賈斯汀演出酬勞獲得1000萬美元（約新台幣3.1億元），遠遠超過歷屆壓軸歌手，更打破音樂節紀錄。不過去年小賈斯汀遭爆破產，甚至被迫賣出手上音樂版權來償還債務。對於相關新聞報導，小賈斯汀團隊則回應：「這些根本是為了愚蠢的流量造謠。」小賈斯汀日前登上科切拉音樂節演出，睽違4年再度站上大型舞台，瞬間引爆話題，小賈斯汀的全球Spotify串流量在演出後暴衝飆漲了250%，音樂節官方IG的短影音更迅速累積高達 1.4億次觀看人數。小賈斯汀帶來驚人效益，他也創下該音樂節「史上最高酬勞」紀錄，撈進1000萬美元（約新台幣3.1億元）。事實上，小賈斯汀因財務問題多次登上媒體版面，根據外媒報導，他早在2022年就爆出破產危機，一共欠下2400萬美金（約新台幣7.2億元），由經紀人史考特幫忙償還債務，最後雙方鬧翻，讓小賈斯汀被迫賣出手上音樂版權來償還債務。美國媒體《TMZ》當時推出《TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber》的紀錄片，揭露小賈斯汀不為人知的財務危機。消息人士指出2022年小賈斯汀因臨時取消巡迴演唱會，欠給主辦單位約2400萬美金的債務（約新台幣7.2億元），並由他的經紀人斯庫特以公司「Hybe」名義先行墊付，雙方約定未來10年內分期還款，但他僅付了一筆款項就停止。隨後小賈斯汀團隊聲稱「實在沒有錢還」，並主張史考特過去抽取佣金高達2600萬美金（約新台幣7.8億元），但Hybe調查後發現史考特其實少拿佣金，小賈還欠下100萬美元（約新台幣3140萬元）。不過，對此結果雙方仍有爭議，最後決定找來第三方會計審核機構介入，進行詳細調查，結果指出小賈斯汀還積欠他近880.6萬美金（約新台幣2.7億元）。在紀錄片中還提到，小賈斯汀已在2022年年底出售手上的音樂版權，換取大約2億美金（約新台幣62億元）償還債務。不過針對相關報導，小賈斯汀團隊則回應：「這些根本是為了愚蠢的流量造謠。」小賈斯汀與經紀人分道揚鑣後，據悉未再與其他經紀人合作，知情人士則稱，這次登上科切拉音樂節是他獨自談下的合約，讓外界感到十分訝異，也顯現他將完全掌握自己的音樂之路。