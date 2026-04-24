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高雄市政府自去年以來，針對美濃地區的盜採砂石案件展開嚴格查緝，並採取「即查即辦、重罰嚴辦」的原則，跨局處合作，依據相關法律進行重罰，累計裁罰金額已超過六千萬元。市府強調，對於逾期未繳的罰款，市府已全數依法移送法務部行政執行署，強制執行名下財產，農地恢復費用不會由全民買單。經發局表示，自去年以來，市府共查獲八處遭盜採的農地，並主動將案件移送至地檢署進行調查。橋頭地檢署已對地主及相關共犯提起訴訟，並對涉案的犯罪工具和設備進行扣押。市府各局處也依據《土石採取法》、《區域計畫法》及《廢棄物清理法》加重裁罰。經發局指出，針對美濃新吉洋的盜採案件，自去年1月查獲以來，市府已對該案進行多次查處，並於今年3月累計收取罰鍰252,271元。對於未繳罰款的行為人，市府已全數移送法務部行政執行署，強制執行其財產。同時，涉及犯罪的機具設備也將依法進行證據保全，待解除保全後進行變賣。市府重申，對於任何破壞國土和違背公共利益的行為，絕不寬貸，並持續聯手檢調，針對新型態的砂石盜採犯罪結構進行掃蕩。為了更有效打擊盜採行為，市府也促請中央修法，增訂刑責，以加強對於此類犯罪的威懾力。