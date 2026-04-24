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▲2026金穗影展本屆入圍劇組，也一起在現場拍下大合照。（圖／金馬執委會提供）

2026金穗影展於今（24）日正式揭幕，多位金獎影人齊聚台北信義威秀影城，為這場全台最大、獎金最高的短片競賽熱情站台。金鐘影后楊麗音與朱芷瑩雙影后齊現身，曾入圍金鐘新演員並擔綱過金穗典禮主持人的王渝屏，也力以《大姊，賢慧》亮相典禮。而本屆評審陣容也一樣豪華，由嚴藝文等人親自頒發入圍證書，直接肯定入圍者的努力與成果。影展還會有22部世界首映、14部亞洲首映影片，讓外界都非常期待。本屆金穗影展開幕現場星光閃耀，金鐘影后楊麗音與朱芷瑩展現多年力挺金穗的深厚情誼，今年分別攜新作《爬坡》、《放生》與《百花公主》參加；曾入圍金鐘新演員並擔綱過金穗典禮主持人的王渝屏，則帶來亮眼的《大姊，賢慧》。榮獲金馬獎最佳新演員的鄭又菲主演最新作品《抓耙仔》，以及金穗獎最佳演員黃稚玲與李鈺婕，也分別帶著新作《只是一陣一陣》與《水火山》重返金穗舞台，現場氣氛熱鬧非凡。除此之外，本屆金穗獎評審陣容也一樣豪華，洪伯豪、解孟儒、嚴藝文、高伊玲、樓一安、陳保英、王君琦、黃亞歷、吳德淳、余聿、謝珮雯、朱駿騰、吳俊輝將親自頒發入圍證書，直接肯定入圍者的努力與成果。影展還特別規劃「穗語時光」活動，讓評審團與入圍者面對面，傳授實務製作心法，解答創作疑惑。影展期間不僅有多達50場映後座談，並有22部世界首映、14部亞洲首映影片，超過百位影人將出席與觀眾分享創作點滴，值得影迷好好把握。文化部影視及流行音樂產業局副局長呂美莉親臨現場致詞，指出金穗獎不僅是台灣歷史最悠久的短片創作競賽，更是新銳影人的搖籃、國際大師的起點。鼓勵入圍者們能「Stay Hungry, Stay Foolish.」 透過今日的茶會，汲取評審們的珍貴經驗，更積極交流，成為彼此未來創作路上最堅強的後盾。現場互動氣氛熱烈，欲罷不能，展現金穗獎薪火相傳的精神。2026金穗影展將於4月24日至5月1日在台北信義威秀影城舉行，歡迎觀眾親臨現場與劇組交流，無法到場的朋友，也可選擇「入圍影片線上影展通行證」，透過線上影院一網打盡所有影片。本屆得獎結果將於5月1日的頒獎典禮揭曉。