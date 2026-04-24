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PCB龍頭大廠臻鼎-KY獲利表現出現驚人跳升，根據今（24）日盤後公布的最新自結財報，3月單月歸屬母公司淨利高達13.62億元，年增514.92%，單月每股盈餘（EPS）來到1.27元，成長幅度高達448.51%。受到強勁獲利展望與資金卡位激勵，臻鼎今日股價表現極度火熱，盤中一路過關斬將，終場大漲22.5元、漲幅6.92%，以347.5元的歷史新高價位作收。本月以來，股價大漲68%。臻鼎董事長沈慶芳在上個月法說會上即明確指出，公司正處於成立以來規模最大的產能擴充期，預計2026年資本支出規模將高達500億元以上，今明兩年總投資額逾千億元。臻鼎近期在江蘇淮安舉行「臻鼎科技集團淮安科技城HD園區」動土典禮，規劃新建HDI/MSAP與HLC廠，淮安科技城總廠房數將達23座。