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▲張克帆暴瘦後整個大回春，帥到粉絲認不出。（圖／川合音樂提供）

53歲藝人張克帆日前自爆過去曾因年輕時不懂投資，炒股慘賠高達4000萬元。而曾是人氣男團「紅孩兒」主唱的他，近期動態頻傳，除了宣布將在5月參加新加坡的《那些年的歌》演唱會外，還同步推出新單曲〈梅花胡同〉。其中，他的外貌變化更是引發注目，原本肉肉的他，竟直接暴瘦出明顯下顎線，五官也變超鮮明，帥到粉絲認不出。張克帆近日推出全新單曲〈梅花胡同〉，其中張克帆的外貌變化，更是引發外界注目。過去大眾對他較為熟悉的是豐腴的「肉肉臉」，如今他卻明顯瘦出了線條鮮明的「瓜子臉」，下顎線條變得超級明顯，甚至被形容為超俐落的「刀鋒下巴」，與以往的形象差超多，讓外界驚呼「瘦到認不出。」儘管身形與臉蛋大幅消瘦，但這樣的改變卻讓張克帆的整體狀態看起來超級「回春」，帥氣度直線飆升。許多粉絲在看到他煥然一新的近照後紛紛熱烈討論，大讚他的外貌「根本逆齡。」彷彿褪去了歲月的痕跡，找回了絕佳狀態。對於長相與體態上的巨大轉變，張克帆坦言這並非刻意追求外型的改變，而是意識到體力與狀態對唱歌的重要性，希望能找回更健康的身體。在透過規律生活與飲食控制成功改變體態後，他看著鏡頭裡自己線條分明的新長相，也笑稱雖然有點不習慣，但也感到很開心。〈梅花胡同〉由崔軾玄擔任製作人，與馬野一起完成詞曲創作。張克帆以更加成熟、沉穩的歌聲，唱出這首歌曲，配上充滿舊巷、南風、落葉等的畫面，瞬間讓歌迷沉浸在歌曲中，感受到他從偶像到如今個人歌手的情感厚度。