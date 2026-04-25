中國外長王毅24日出訪泰國，在曼谷會見泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），雙方誓言共同合作，加強打擊電信詐騙力度，會談結束後，阿努廷甚至親自駕駛中國製的電動車比亞迪（BYD）載著王毅前去共進午餐，展現中泰2國從政治乃至經貿的深層連結。
綜合《曼谷郵報》等泰媒報導，泰國總理府發言人表示，王毅與阿努廷在會談中達成多項重要共識，2國一致同意將中泰關係提升為更加深入的戰略夥伴關係，並推動「聯合行動計劃」，以期在各領域取得務實合作成果。
中國並邀請阿努廷，出席年底在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議；泰方則邀請中國國務院總理李強來訪。據悉，泰方在會晤過程中，宣稱堅定奉行一中政策，堅決打擊網賭電騙，又感謝中方為調和泰柬邊境衝突所做的努力。
會談結束後，阿努廷親自駕駛深灰色的比亞迪（BYD）Sealion 7電動車，載著王毅前去午餐地點。
事實上，自從伊朗戰爭爆發，國際油價高度震盪後，阿努廷就被發現，改搭比亞迪電動車進出總理府，被認為是將泰國的節能政策、產業風向以及中國電動車加快出海相連。
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中國並邀請阿努廷，出席年底在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議；泰方則邀請中國國務院總理李強來訪。據悉，泰方在會晤過程中，宣稱堅定奉行一中政策，堅決打擊網賭電騙，又感謝中方為調和泰柬邊境衝突所做的努力。
會談結束後，阿努廷親自駕駛深灰色的比亞迪（BYD）Sealion 7電動車，載著王毅前去午餐地點。
事實上，自從伊朗戰爭爆發，國際油價高度震盪後，阿努廷就被發現，改搭比亞迪電動車進出總理府，被認為是將泰國的節能政策、產業風向以及中國電動車加快出海相連。