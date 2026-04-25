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▲朴信惠在《臥底洪小姐》中，飾演一名35歲職場精英打扮成20歲的職場新人。（圖／翻攝自Netflix YouTube）

對比《繼承者們》時期 朴信惠青春形象落差明顯

網友意見兩極 外貌標準再引爭議

韓國女星朴信惠近期在新戲《臥底洪小姐》中回歸螢光幕，再度成為話題焦點。不過這次引發關注的，除了角色設定與劇情外，朴信惠在鏡頭前的狀態也意外成為討論重點，36歲的她以復古短髮造型登場，但在高清畫面下臉部細節被放大，不少觀眾發現她眼窩凹陷，與過去《繼承者們》顏值巔峰時期相比出現明顯差異，引發熱烈討論。朴信惠近新劇《臥底洪小姐》近日上映，不少網友將她此次演出與2013年主演繼承者們時的模樣進行比較，當年她飾演的「車恩尚」以清新氣質與飽滿臉蛋受到觀眾喜愛，收視表現也相當亮眼。相較之下，如今在新劇中的她眼窩顯得較為凹陷，眼尾與淚溝線條更加明顯，整體氣色也被部分觀眾形容為帶有疲態，這樣的視覺落差，讓部分網友直言感受到時間帶來的改變。針對外界討論，有不少網友分析朴信惠狀態變化與現實生活息息相關，她在2022年迎來第一胎，產後身體恢復與荷爾蒙變化，本就可能影響外貌狀態，此外她同時面對育兒與工作雙重壓力，體力與精神負擔自然較以往沉重，再加上劇中角色橫跨不同年齡層，需同時詮釋成熟職場人士與年輕角色，視覺反差也被進一步放大，讓疲態更容易被觀眾察覺。朴信惠的容貌變化在社群上引發熱烈討論，一部分聲音認為她外貌變化明顯，甚至建議應暫緩拍攝或調整戲路；但也有不少網友為她發聲，指出女性藝人長期面臨過度嚴格的外貌檢視，與男性演員形成明顯差距，支持者認為自然老化與生活壓力本就是人生過程，不應被過度放大或批評，也呼籲外界應更理性看待藝人外貌變化。另一方面，朴信惠已宣布懷上第二胎，並暫停演藝工作專心待產，對於目前的討論她並沒有公開回應，但外界普遍關注她未來的復出計畫，無論外貌或狀態如何變化，她過去累積的作品與實力仍備受肯定，後續是否轉型或調整演藝方向，也成為粉絲關注的焦點之一。