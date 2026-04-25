2026 大甲媽祖遶境進香今（25）日進入回鑾倒數第二天！由於適逢週末，大批隨香信眾與「週末隨香客」紛紛湧入。目前鑾駕已正式跨越彰化大肚溪橋返回台中，預計今日晚間將駐駕清水朝興宮。本文為您整理今日最新的 GPS 衛星定位、路線直播與明日回駕大甲鎮瀾宮的時程懶人包。
🟡 追媽祖神器：最新 GPS 定位與直播連結
想知道大甲媽現在走到哪、是否有「壓轎」？請善用以下即時工具：
🟡 回鑾第八天（4/25）路線行程：彰化 ➔ 清水
今日重點在於大肚、龍井、沙鹿與清水區。下午將進入清水市區，這也是回鑾路段中最熱鬧的區域之一：
🟡 明天最後衝刺！第九天（4/26）回駕安座時程
明天週日，大甲媽將完成九天八夜的壯舉，正式回到大甲市區：
由於週末人潮驚人，清水、大甲市區將實施大規模交通管制。建議民眾搭乘火車至清水站或大甲站，再徒步跟隨鑾駕。此外，回鑾期間點心站眾多，請信眾落實垃圾不落地，環保隨香，共同護持大甲媽。
資料來源：大甲鎮瀾宮官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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想知道大甲媽現在走到哪、是否有「壓轎」？請善用以下即時工具：
- GPS即時定位網頁版：http://mazu.skyeyes.tw/
- 手機 App版：iOS 載點 / Android 載點 （建議開啟 App 內「轎前視角」體驗臨場感）。
- 即時服務地圖：https://www.52mazu.tw/live/ （提供補給站、住宿、洗澡點與精準雷達定位）。
- 【現場直播影像】
- 官方即時影像：大甲鎮瀾宮官方 YouTube 頻道
- 最新動態直擊：大甲鎮瀾宮官方臉書粉絲專頁
- 官方即時影像：大甲鎮瀾宮官方 YouTube 頻道
今日重點在於大肚、龍井、沙鹿與清水區。下午將進入清水市區，這也是回鑾路段中最熱鬧的區域之一：
- 04:00 經大肚溪橋進入台中大肚區
- 09:30 龍井區山腳里福德祠起駕
- 11:00 沙鹿區中山路觀音亭（重點停駕站）
- 16:40 清水區大街路紫雲巖起駕
- 17:30 清水區中華路順天宮起駕
- 20:00 清水區下湳里朝興宮（今日駐駕地點）
明天週日，大甲媽將完成九天八夜的壯舉，正式回到大甲市區：
- 05:30 清水朝興宮起駕。
- 06:00 - 08:00 獻香儀式（頭香、貳香、叁香、贊香）。
- 15:00 鑾駕進入大甲市區遶境，預計萬人空巷。
- 安座典禮 媽祖回駕大甲鎮瀾宮，舉行丙午年遶境圓滿安座大典。
由於週末人潮驚人，清水、大甲市區將實施大規模交通管制。建議民眾搭乘火車至清水站或大甲站，再徒步跟隨鑾駕。此外，回鑾期間點心站眾多，請信眾落實垃圾不落地，環保隨香，共同護持大甲媽。
資料來源：大甲鎮瀾宮官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。