2026 大甲媽祖遶境進香今（25）日進入回鑾倒數第二天！由於適逢週末，大批隨香信眾與「週末隨香客」紛紛湧入。目前鑾駕已正式跨越彰化大肚溪橋返回台中，預計今日晚間將駐駕清水朝興宮。本文為您整理今日最新的 GPS 衛星定位、路線直播與明日回駕大甲鎮瀾宮的時程懶人包。

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🟡 追媽祖神器：最新 GPS 定位與直播連結
想知道大甲媽現在走到哪、是否有「壓轎」？請善用以下即時工具：

🟡 回鑾第八天（4/25）路線行程：彰化 ➔ 清水 
今日重點在於大肚、龍井、沙鹿與清水區。下午將進入清水市區，這也是回鑾路段中最熱鬧的區域之一：

  • 04:00 經大肚溪橋進入台中大肚區

  • 09:30 龍井區山腳里福德祠起駕

  • 11:00 沙鹿區中山路觀音亭（重點停駕站）

  • 16:40 清水區大街路紫雲巖起駕

  • 17:30 清水區中華路順天宮起駕

  • 20:00 清水區下湳里朝興宮（今日駐駕地點）

▲2026 大甲媽祖遶境進香「9 天 8 夜完整行程表」。涵蓋 4/17 起駕至 4/26 回鑾安座期間，沿途經過之所有停駕宮廟、預定駐駕點及詳細起駕時間。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮官網）
▲2026 大甲媽祖遶境進香「9 天 8 夜完整行程表」。涵蓋 4/17 起駕至 4/26 回鑾安座期間，沿途經過之所有停駕宮廟、預定駐駕點及詳細起駕時間。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮官網）
🟡 明天最後衝刺！第九天（4/26）回駕安座時程 
明天週日，大甲媽將完成九天八夜的壯舉，正式回到大甲市區：

  • 05:30 清水朝興宮起駕。

  • 06:00 - 08:00 獻香儀式（頭香、貳香、叁香、贊香）

  • 15:00 鑾駕進入大甲市區遶境，預計萬人空巷。

  • 安座典禮 媽祖回駕大甲鎮瀾宮，舉行丙午年遶境圓滿安座大典。

🟡 隨香溫馨提醒 
由於週末人潮驚人，清水、大甲市區將實施大規模交通管制。建議民眾搭乘火車至清水站或大甲站，再徒步跟隨鑾駕。此外，回鑾期間點心站眾多，請信眾落實垃圾不落地，環保隨香，共同護持大甲媽。

 資料來源：大甲鎮瀾宮官網

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...