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定延瘦回出道巔峰骨感模樣 粉絲媒體被驚豔

定延2020年動手術變胖 全是庫欣氏症候群導致

南韓女團TWICE成員定延昨（24）日下午現身金浦國際機場，準備飛往日本東京跑演唱會行程，一身白色上衣搭配黑色迷你裙的機場穿搭清爽又俐落，卻意外把焦點全部拉到她的身形變化上，整個人瘦回到2015年出道時期的骨感狀態，臉部線條變得更立體、腿部比例也被拉長，現場直擊畫面一出立刻掀起討論。其實定延2020年因為因為頸椎椎間盤突出接受治療，因服用類固醇而出現庫欣氏症候群的副作用，使得身材一度發福，經歷了一段煎熬的時期，這次她瘦身有成，不少人直呼根本是「回到最巔峰時期」。定延昨天以白色上衣搭配黑色迷你裙現身金浦機場，加上輕薄外套與點點圖案的包包點綴，整體風格休閒輕快，機場時尚乾淨俐落。但特別引發關注的，是她明顯變得更纖細的身形與更立體的臉部線條，減肥成功後狀態大爆發，被認為再次刷新「人生巔峰時期」，沒有多餘贅肉的俐落線條，修長的腿部比例格外搶眼，原本清純的魅力也多了一份成熟時尚感，讓人忍不住多看幾眼。定延從2020年起，身體狀況就不太穩定，當年她因為頸椎椎間盤突出接受治療與手術，期間依醫囑服用類固醇，身體因此出現庫欣氏症候群的副作用，包含臉部浮腫與體重上升，那段時間她的外型變化被放大檢視，即使狀態不穩，她仍持續參與團體活動，也讓粉絲一路看得心疼。當時網路上甚至出現不少過度苛刻的聲音，有人直接質疑她為何遲遲無法瘦下來，相關言論一度引發爭議，也讓她承受不小壓力。後續她又因恐慌症與焦慮症暫停活動進行調整，身體與心理都十分煎熬。庫欣氏症候群是因腎上腺皮醇（壓力荷爾蒙）增加所引起的罕見代謝疾病，常見原因包括長期服用類固醇，典型症狀為肚子大、四肢瘦、月亮臉、水牛肩（肩背部脂肪堆積）、皮膚變薄、腹部暗紫色條紋及高血壓，女性患者可能還有月經不規則、體毛增加現象，但這些臨床特徵的表現都因人而異。