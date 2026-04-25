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宋慧喬喝醉親親撒嬌 網笑：離婚後更幸福

宋慧喬近況 合作孔劉《夢響年代》登上Netfix

南韓演員宋慧喬喝醉畫面被公開！她近日在海外工作被《CAKE magazine》公開帶點微醺撒嬌的模樣，影片中她身穿貼身裸色透視連身洋裝，胸線與腰部設計相當搶眼，些微喝醉後不只對身旁工作人員左右送上臉頰親親，還微微聳肩撒嬌，畫面曝光後立刻掀起「21世紀公主」、「越來越年輕」，也覺得她跟宋仲基離婚後，看起來更自在更幸福。《CAKE magazine》公開宋慧喬出席海外活動的影片，她穿著一件貼身剪裁的裸色連身洋裝，胸線與腰部位置採透視設計，視覺效果搶眼。不只造型吸睛，宋慧喬還對身旁的海外工作人員左右送上臉頰親親，還會微微聳肩撒嬌，整個人明顯喝醉。《CAKE magazine》也形容：「帶點微醺的宋慧喬日常撒嬌模樣！在海外行程中被捕捉到的她，就算沒有華麗珠寶，光靠臉就已經在發光，再加上一點微醺氛圍，整體可愛度直接飆升。短髮搭配透視洋裝，在公主感與時尚冷豔之間來回切換！」還笑說：「一個人到底可以同時擁有幾種氛圍？今天又再次被她迷到了。」網友們也紛紛留言表示：「21世紀公主」、「年紀越長反而更年輕又更可愛」、「離婚後看起來更自在更幸福」、「根本是為了當全民戀人而出生」、「每天照鏡子到底在想什麼，好羨慕」。宋慧喬跟宋仲基在2016年因為合作《太陽的後裔》相識相戀，2017年結婚，但婚姻維持1年8個月不歡而散離婚。她目前確定將以Netflix新劇《夢響年代》回歸小螢幕，《夢響年代》的故事介紹尚未公布，但根據官方資料顯示，類型應為時代劇，除了男女主角確定是孔劉、宋慧喬，雪炫、車勝元、李荷妮也會參演，製作費超過超過753億韓元（約台幣17億元），2025年1月12日開拍至今年1月，預計22集，2026年開播。