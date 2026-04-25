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還建議顧客吃的時候要以刀叉來品嚐

▲原本已歇業的「麻神麻辣火鍋」傳出由台中知名燒肉品牌「老井餐飲集團」收購，最快暑假將可回歸營運。（圖／取自老井燒肉臉書）

鼎王開設新分店 插旗台北信義商圈並推新產品

▲鼎王麻辣鍋插旗信義區ATT 4 FUN百貨6樓，推出「全台百貨首店」，且菜單新增麻辣霜淇淋、調酒等。（圖／鼎王提供www.tripodking.com.tw）

受到許多明星與饕客喜愛的「麻神麻辣火鍋」開業11年後，原本於去年年底結束營業，最新消息傳出將復活回歸市場！原來是台中知名燒肉品牌「老井餐飲集團」已收購麻神品牌及技術，傳奇的「果凍鴨血」將再度上市，全新店面落腳台中北屯區，暫定最快暑假就可開幕。麻神麻辣火鍋創立於2014年，原本只是招待所，每天僅服務兩桌特殊的顧客，提供「管家式桌邊烹調服務」，還被電視節目《女人我最大》封為「台北最難訂餐廳」之一。麻神麻辣火鍋鍋底不以傳統牛、豬、雞骨熬煮，強調僅以蔬果和藥材熬出香氣滿滿的高湯，《NOWNEWS》記者也品嚐過多次，該鴨血的確口感滑嫩如果凍、愛玉，於口中稍微一抿即碎，最特別的是吸足滋味，吃起來噴香濃郁，相當令人驚艷。至於知名燒肉品牌「老井餐飲集團」為何會收購麻神麻辣鍋？據傳其執行長本身就是麻神的多年老主顧，因不捨經典味道就此消失，便積極展開品牌洽談，最後斥資千萬收購品牌及商標權。「老井餐飲集團」表示，，目前店面裝潢中，預期暑假將可開始營運。另一個麻辣鍋名店「鼎王麻辣鍋」，日前也開設新分店、正式插旗信義區ATT 4 FUN百貨6樓，開設新分店「鼎王台北信義ATT店」，也成為鼎王旗下「全台百貨首店」。受到Super Junior 團員始源等多位韓星喜愛的「鼎王」，新分店「鼎王台北信義ATT店」推出不少單店限定新產品，包含「麻辣鹽花霜淇淋」，以鼎王經典的麻辣湯頭為靈感入味、融合綿密的牛奶霜淇淋，再妝點細緻鹽花，滋味辣、鹹、甜。並有獨家「特色調酒系列」，結合茶香、水果與酒感元素，像是「柚美荔泡泡」結合荔枝酒、伏特加與葡萄柚果香，搭配青茶尾韻，口感輕盈順口。