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立法院厚生會昨舉行第34屆會長交接典禮，藍委陳菁徽接任會長。今（25）日她表示，如同立法院長韓國瑜講的，台灣不只有台積電，更有傲視全球的醫療實力，要打造健康國家對帶領台灣醫療產業，她也將成立智慧醫療委員會、心理健康委員會，希望讓AI走入臨床、改善嚴峻的醫護人力荒、也要讓心裡健康支持從校園延伸到家庭社會。陳菁徽昨在立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰見證下，從綠委蘇巧慧手上接任立法院厚生會第34屆會長。她說站在這個傳承34年專業與奉獻的平台上深感榮幸，更是責任重大。陳菁徽說，身為美國約翰霍普金斯公衛學院（JHSPH）的校友，她始終銘記校訓，並將此刻在心裡，醫術再高明，一次只能拯救一個生命，但對症下藥的公衛政策，卻是能夠挽救無數苦難。陳菁徽表示，如同韓國瑜分享的，台灣不只有台積電，更有傲視全球的醫療實力。這份實力不應只停留在國內，更要打造健康國家對帶領台灣醫療產業，走向國際，讓台灣醫療成為另一座「護國神山」，接下來她會跟副會長、綠委王正旭、秘書長廖偉翔展開跨黨派合作，也將成立兩個新的重要委員會，智慧醫療委員會、心理健康委員會。陳菁徽說，台灣醫療首屈一指，但在AI重塑文明的關鍵時刻不能落後。他們將召集產官學專家共同研議，讓AI走入臨床、提升醫療精準，更要實質減輕醫護的行政負擔，改善嚴峻的醫護人力荒！另外，身為婦產科醫師也是三寶媽，陳菁徽說她看到過去十年來青少年心理疾病與自殺率急劇上升深感心痛。學生輔導法修法只是第一步，更要推動系統性的改革，讓心理健康支持從校園延伸到家庭與社會，讓孩子們能快樂地在台灣這片土地上安心長大。陳菁徽強調，厚生會成立34年來，始終堅持「不計政治利害，只計民生利益」。在行政與立法兩位院長的同台見證，代表著健康議題就是國家的最大公約數。謝謝過去所有醫藥、社福前輩們的指導，她會帶著服務奉獻的炙熱之心，串聯產官學資源，與大家一起 Protecting Health, Saving Lives。