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民眾黨創黨元老朱蕙蓉爆料，去年4月丈夫離世時，黨中央曾送花籃到現場致意，但今年初卻收到簡訊，「催促」已故的先生盡快上官網驗證個資並「繳納黨費」，這讓她忍不住在社群發文抱怨，人都離開一年了，黨部還在發催繳黨費簡訊？這種管理素質最終害到的是你們口中的那位阿北。朱蕙蓉在臉書發文表示，當年加入民眾黨純屬意外，因為那時和丈夫擔任競選總部的志工，結果就收到2張卡片，編號是004和005，才得知自己被列為創黨黨員。但去年11月宣布退黨，但在官網卻找不到「退黨申請書」，事後也沒接到黨部的確認電話，幾個月後，就無法再登入官網，這很顯然海巡部隊對「除名」的效率與定義，是完全因人而異。朱蕙蓉會這麼說不是沒有原因，因為前公視董事徐瑞希同樣也在臉書宣布退黨，隨即黨籍就被註銷。不過近日卻主張當時發文只是在抒發情緒，並沒正式提出退黨申請。經提告主張確認自己的黨員資格仍存在，台北地院判決出爐，認定徐瑞希的黨員資格存在，可上訴。對此，朱蕙蓉表示對民眾黨的「滾動式黨紀」是百思不得其解，民眾黨每回都是丟出「大紅中」好球給對手，對手根本不用出力，只需輕鬆揮棒，就是幾天幾夜政論節目源源不絕的素材。而場邊的死忠粉們，竟還能搖旗吶喊、波浪舞一波接一波。「這場景，看在我這一直站在遠處的老黨員眼裡，真不知是看戲的一派輕鬆，還是該為那飄零的初心感到悲哀？」不過最讓她最難以接受的還是丈夫過世一年，年初還收到黨部的催繳黨費簡訊，朱蕙蓉不禁感嘆，難怪外界總要把「一人政黨」的標籤貼在前主席身上，「這種管理素質，最終害到的還是你們口中那位阿北。」