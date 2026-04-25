我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝欣穎（右）在新片《符仔仙・破命》要揣摩男性的神態，本來很興奮，讀完劇本開始緊張，感到難度很大。（圖／曼尼娛樂提供）

▲邱以太在《符仔仙・破命》的造型特殊，每次化妝平均要兩小時，頗為辛苦。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭》系列出品人張威縯對於團隊打造的全新恐怖片《符仔仙・破命》很有信心。（圖／曼尼娛樂提供）

▲王碩瀚（左起）、蔡南筠、謝欣穎、喜翔、邱以太、和思靜與林志謙攜手主演《符仔仙・破命》。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭》億萬團隊打造全新台灣本土恐怖驚悚電影《符仔仙・破命》，謝欣穎扮演為情所困導致流落街頭的女孩，竟遭到喜翔飾演的符法師奪舍換魂，變成「女兒身男人心」。她從來沒挑戰過這類演出，接到劇本時還很興奮、期待，讀完劇本直呼：「糟糕了，剉咧等！要揣摩男性的想法、心理、說話、動作，有點擔心。」她也透露越拍動作越像男生，連跟家人一起吃飯都發現自己的腿越來越開，怎麼舒服怎麼坐，已經沒有顧到淑女的形象。國片影壇熱中拍攝恐怖片，但《符仔仙・破命》與眾不同，除了《角頭》系列出品人張威縯、張芷瑄、王亦衡、李鐘培參與，還有攝影大師李屏賓監制、曾獲金馬獎的姚宏易執導，藝術品質、票房保證強強聯手，張威縯自信表示：「搞不好是我拍過的電影最有機會得獎的一部。」謝欣穎為了詮釋好被奪舍換魂的神態，還跟爸爸要了一件睡衣來穿，體會男性的日常狀態，結果越拍腿越開。她也感謝喜翔幫忙，因為台詞一堆古式台語，喜翔特別把整本劇本她的台詞都錄下來讓她練習。謝欣穎出道不久就因主演姚宏易執導的《愛麗絲的鏡子》，獲得金馬獎最佳女配角，相隔20年再度合作默契依舊。姚宏易坦言：「當初這個角色就是找她，我對她很有信心，之後才知道她蠻擔心的。」喜翔誇讚謝欣穎做了很多功課，很辛苦。片中他扮演的符法師還有一位弟子邱以太，角色被設定為白子，所以不只頭髮要漂白，連眉毛、睫毛也要，造型師怕弄到他的眼睛，上妝時也很緊張，每次一弄平均2小時，若再加上膚色也要處理，最久要花到3個多小時，頭皮剛染會刺痛，太常漂白也會掉頭髮，整部片拍完大概漂了8次，辛苦程度不亞於謝欣穎。對於他的特殊扮相，媽媽林葉亭有什麼想法？他答道：「第一天回家她就看到了，覺得我變得很不一樣，現在已經習慣，看到我變回黑髮可能還會不適應吧？」片中更難的是要學一堆符咒及法術儀式，手勢及動作要苦練之外，他認為挑戰性最大的還是背咒語，尤其本身的台語並非很流利，卻要用全台語念咒，還要符合施法時的情境，融入在角色的情緒之中，光是要背到熟練就耗掉近兩個月。飾演謝欣穎妹妹的是曾參加《未來少女》 的潛力新秀蔡南筠，笑稱角色跟自己幾乎沒什麼地方一樣，所以準備很花時間。她在片中是賭場荷官，自稱平日跟家人玩牌都會輸，並不很在行，卻要練到手勢很唬人，努力成果被「姊姊」謝欣穎大讚很到位，她則感謝爸爸在家裡陪她練，現在認牌比較快，卻還不一定會贏。曾在《華燈初上》演楊謹華年輕時代而受到注意的何思靜，在《符仔仙・破命》裡命運悲慘，是片中最美女鬼，從頭到尾就穿著新娘婚紗，也是化妝就要兩小時以上、不輸邱以太。她苦笑表示，拍完一整部片遇到演她爸爸的夏靖庭，他竟然說：「終於知道妳長怎麼樣。」沒有卸下新娘鬼的裝扮之前，根本認不出她本來的樣子。因BL劇走紅的王碩瀚跳脫斯文花美男形象，這次扮演漁會會長二代的兒子，是耍壞小霸王，自己有個小幫派，偶然看到邱以太擁有神力，就找他弄一些符咒來害人。」《當男人戀愛時》表現亮眼的林志謙則演俊傑被小霸王使喚搞事的小弟，笑言：「我們像是『搗蛋雙傻』，他有一些鬼點子，通常不敢做的都會叫我去做。」其他主要演員還包括游安順、柯叔元、夏靖庭、陸弈靜、于子育、陳家逵等，票房與獎項成績如何，值得拭目以待。