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▲王俐人（如圖）過去對於生子計畫抱持著順其自然的態度，導致45歲結婚後想生小孩，才意識到年紀太大了，卵子也不夠好。（圖／SWAG 提供）

王俐人求子失敗 嘆：把自己搞得像歐巴桑

49歲王俐人活出自己 激凸影片瘋傳：已經保守一輩子

▲王俐人（左）今明兩天將以特別來賓身分登上SWAG，官方公開與其搭檔是人氣直播主「統神」（右）（圖／SWAG 提供）

王俐人宣布今晚（25日）將登上成人直播平台SWAG當特別來賓，引起熱議。她的婚姻生活也同樣備受矚目，2021年底與演員林琮軒登記結婚，婚後兩人一度積極求子，更砸下20萬元做人工受孕，但未成功。對此王俐人感嘆，花了很多錢還把自己搞得很浮腫、看起來像是歐巴桑。如今，她選擇享受生活，直言已經保守了一輩子，希望可以做回自己。王俐人5年前與小7歲的演員林琮軒閃婚，屬於晚婚族的她，坦言過去不流行凍卵，對於生子計畫也是抱持著順其自然的態度，導致45歲結婚後想生小孩，才意識到年紀太大了，卵子也不夠好。婚後一度積極求子，嘗試人工受孕一年，感嘆：「對此她也呼籲30歲初頭的女生們，如果未來會想生小孩，但現階段還沒遇到對的人，那就趕快去凍卵，認為35、36歲是很好的凍卵時機，以過來人經驗說：「雖然外表可能還年輕，可是你的卵子真的會老化。」王俐人在節目《單身行不行》中提到試管過程，透露雖然醫生強調會很辛苦，但她認為「假如我完全沒有試這件事，那我可能以後就會一直後悔，想著『如果試了⋯說不定』的這個概念」，即使最後失敗了，至少也努力過。王俐人表示，自己從年輕時就很想要有小孩，但也因為認定未來一定會生子，所以沒有去計畫，導致錯過時機，讓她直呼「蠻後悔的」。王俐人說，老公也希望有小孩，但沒有也沒關係，不想給她壓力。今年49歲的王俐人，這幾年活出自己，尺度變得越來越性感，近期在直播帶貨時更因「激凸」畫面引發討論，當時她解釋已經保守一輩子了，現在想做自己。近日成人創作平台SWAG官方IG預告，王俐人將以「特別來賓」之姿參與節目，25、26日晚間現身成人版綜藝競技直播《華語AV復興大作戰》，文案寫著：「你沒看錯，氣質女神真的來了！想看優雅知性的女神會帶來怎麼樣的表演？」SWAG官方公開與其搭檔是人氣直播主「統神」，王俐人今晚將登上節目，她難掩興奮喊：「這次參與直播綜藝是非常新鮮的挑戰，希望能為直播間帶來不一樣的氛圍。」節目將於今、明兩日晚間7時準時開戰，一路直播到0時。