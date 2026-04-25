我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北老爺酒店攜手大阪日航酒店，推出期間限定「大阪．關西美食祭」。（圖／台北老爺提供）

想吃正統壽喜燒還有這兩處 A5和牛壽喜燒吃到飽

▲晶華酒店集團旗下日式鍋物料理餐廳「三燔本家」與「三燔北投」即日起推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」，加入會員還可享折抵1000元優惠。（圖／晶華酒店提供www.regenttaiwan.com）

▲台北晶華酒店提到，此次選用日本A5和牛的「臀肉芯」稀少部位，油花分布平衡不油膩。（圖／晶華酒店提供）

台北老爺酒店攜手大阪日航酒店推出「大阪．關西美食祭」，邀請日本料理名店「弁慶」料理長吉田全雄來台客座，以完整會席形式展演關西六府縣（大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫）的料理精華。台北老爺酒店表示，此次最大亮點為「關西風壽喜燒」，選用日本三大和牛之一的滋賀縣A5頂級近江牛，以「先煎後調味」的關西料理手法呈現。「大阪．關西美食祭」套餐於台北老爺2樓中山日本料理廳推出，每套4280元+10%，活動期間為5月1日至6月30日。凡點選指定套餐即可參加抽獎，有機會獲得JAL日本航空台北至大阪來回機票、帛琉老爺大酒店四天三夜住宿券、大阪日航酒店三天兩夜住宿券及礁溪老爺酒店平日一泊二食住宿券等多項大獎。點用活動限定套餐，即免費贈送小西酒造的冷榨大吟釀金乙杯。台北老爺表示，近江牛擁有超過四百年歷史，是日本最古老的和牛品種之一，A5等級BMS12油花分布細緻均勻，脂肪融點低，入口即化，此次以關西壽喜燒形式呈現，先以鐵鍋高溫煎出牛肉香氣，再加入醬汁收味，使肉質與調味層層交織，風味集中且層次分明。「大阪．關西美食祭」套餐菜色還包含前菜有醋拌水蓮菜、竹筍拌木之芽、小鯛魚棒壽司等，並有刺身盛合、椀物、煮物、燒物紅喉魚、主食釜揚白吻仔魚與小蕃茄炊飯等豐富菜式。傳統壽喜燒也有吃到飽形式！台北晶華酒店表示，旗下人氣日式鍋物料理餐廳「三燔本家」與「三燔北投」即日起升級食材用料，4月30日前推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」活動，以來自日本的A5和牛為主角，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。兩人成行每人餐價2980元+10%，加入「晶華會APP」憑會員優待券每人可再折價1000元。台北晶華酒店提到，此次選用的「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，擁有肉質軟嫩且富彈性的特色，相較於高油花的肋眼或菲力，臀肉芯的油花適中、赤身比例較高、口感較為不膩。三燔本家與三燔北投亦依據館別特色規劃不同餐飲內容，三燔本家以精緻套餐形式呈現，套餐中包含前菜紫蘇番茄，並搭配排盤精緻的季節時蔬皿，飯後亦有宇治金時與黑糖豆腐兩項精緻甜品。三燔北投則設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋、飲料及手工豆花等自由取用吃到飽。