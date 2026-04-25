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自從花蓮去年風災後傳統市場及夜市皆受到影響，為加速地方經濟復甦，經濟部商業發展署表示，將在花蓮縣光復鄉等6處市場、東大門4處夜市於4月24日至5月9日連續三週的週五、週六推出「來趣・踅市仔–花蓮好市券」活動，民眾前往各合作市集服務台完成主辦單位公告的社群互動任務，即可用100元現金兌換價值200元的「花蓮好市券」1份，兌完為止。經濟部表示，本年度振興活動由過年前的光復市場年貨市集活動拉開序幕，本次再度邀集光復市場及花蓮9處市場、夜市合作辦理「花蓮好市券」活動，期民眾透過活動資訊認識花蓮市集，並實地遊逛體驗在地特色美食與人文風情，以刺激內需買氣，帶動市集攤商經濟活絡。經濟部，接下來將推出其他特色活動、行銷輔導，以提升商家知名度、引導人流到店遊逛，持續帶動花蓮商業活絡發展。商業發展署說明，「花蓮好市券」活動期間包含勞動節連假及母親節，歡迎民眾來趟花蓮輕旅行，一起「來趣踅市仔」，用最實際的行動支持在地攤商，促進市集商機活絡。同時，也呼籲民眾共同響應減塑消費，於市場、夜市及各商圈店家採買時可自備環保購物袋、環保杯及環保餐具等用品，將環保意識逐漸融入到消費日常，促進循環經濟發展。本次「花蓮好市券」活動期間民眾前往各合作市集服務台完成主辦單位公告的社群互動任務，並經現場工作人員確認後，即可用100元現金兌換價值200元的「花蓮好市券」1份。好市券每週發放數量有限，兌完為止。更多活動資訊，請持續關注「商業發展署-關心商業大小事」FB粉絲團（www.facebook.com/moeadoc.gov.tw/）