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馨儀挑戰戀愛實境 化身「人間獵豹」超辣

▲主唱吳青峰（中排右1）開啟「算命特輯」，從台灣萬華到韓國一路體驗鳥卦、塔羅、象棋占卜甚至薩滿文化。（圖／TVBS 提供）

蘇打綠合體錄實境秀 互相吐槽成笑點

《6人行不行》超越韓綜 網嗨喊：絕對值得敲金鐘

樂團蘇打綠成軍 21 年，首部實境團綜《6人行不行》將於4月25日起每週六晚間8點於TVBS 42台播出。節目打破傳統團綜模式，採取「六人分頭行動」的機密企劃，主唱吳青峰開啟「算命特輯」，從台灣萬華到韓國一路體驗鳥卦、塔羅、象棋占卜甚至薩滿文化；貝斯手馨儀則首度挑戰戀愛實境，穿著豹紋戰袍現身約會被封為「人間獵豹」。《6人行不行》採取「六人分頭行動」的機密企劃，成員在拍攝期間完全不知道彼此任務，直到進入棚內錄影才首次透過大螢幕觀看對方的挑戰內容，並由導演李伯恩為六位團員量身訂製任務。首集由貝斯手馨儀挑戰戀愛實境，穿著豹紋戰袍現身約會被封為「人間獵豹」，究竟她會如何應對這場突如其來的桃花局？節目尚未播出就引發熱烈討論，網友更捧場：「人間獵豹真的辣。」吳青峰則開啟「算命特輯」，談到覺得哪個算命老師講得最精確？青峰搞笑表示：「有一個說我50歲走大運的老師，他支持我休息十年，我覺得他最準！」曾擔任五百盤評審的團長阿福，挑戰吃播企劃迎戰美食YouTuber，但充滿美食的任務內容卻被團員眼紅是「最爽任務」。最值得一提的是交友廣闊的鼓手小威，他前往日本大阪西成區進行人文探索，原只是與導演李伯恩提議拍成一支網路影片，最後乾脆直接成為蘇打綠團綜企劃，意外成為《6人行不行》整個企劃的靈感起源。節目另一大亮點，來自六位成員進棚觀看彼此任務時的即時反應，評價任務表現究竟「行」還是「不行」，當團員看到彼此崩潰或荒謬畫面時，毫不留情的吐槽與「補刀」成最大笑點，連團員自己看片也笑不停。《6人行不行》先前在串流平台播後收視告捷創佳績，成績超越韓綜強檔，一舉刷新平台三年紀錄，未播畢即引發網友敲碗第二季，網友紛紛表示：「絕無冷場，整集都超好笑」、「一定要有續集」、「這水準絕對值得敲響金鐘。」節目將於4月25日起每週六晚間8點於TVBS 42台播出，一次播出兩集