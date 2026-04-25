中油公司今（25）日宣布，自下週一（27日）凌晨零時起至5月3日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。此次凍漲也代表，自從3月30日調漲油價以來，整個4月都凍漲。

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中東情勢依舊緊張且衡酌亞鄰國家油價補貼亦高之情形，為照顧國內民生與平穩物價，4月27日至5月3日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收2.7元及4.4元，吸收幅度較上週略為縮小。

自2月28日美伊戰爭爆發起，迄4月26日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額約124億元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

4月27日至5月3日各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附件，國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...