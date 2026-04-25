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▲新北市府宣布，「2026碧潭水舞季-舞力全High」將於5月1日開幕，今年全面升級展演特點與視覺效果。（圖／新北市府提供）

今年規模將更盛大 首度導入LED發光地磚

開幕日有水上鋼鐵人飛板秀 閉幕日施放300秒煙火

▲新北市府表示，「2026碧潭水舞季-舞力全High」更有多元活動。（圖／新北市府提供）

新北市府宣布，「2026碧潭水舞季-舞力全High」將於5月1日至6月14日登場，今年全面升級展演特點與視覺效果，以舞力全開、節奏全High的水舞展演，結合水舞、雷射光雕等，每晚18時30分至21時整，共安排6場水舞展演。5月1日晚上19時開幕日還將有水上鋼鐵人飛板秀，6月14日閉幕則安排施放長達300秒煙火。新北市府提到，本次水舞舞台採用雙菱形構造設計，並提升整體展演深度，搭配噴水點位與動態編排，突破以往單一視覺形式，讓整體演出更具變化與張力。演出以中央25公尺大型水幕為核心，向左右軸向延展至55公尺寬度，透過雷射光雕直接投射於水幕之上，呈現立體且層次豐富的視覺畫面。今年更首度導入LED發光地磚，隨著音樂節奏與水舞同步變化，營造如同戶外Disco般的動感氛圍；中央另設置6組LED光束燈，以直衝天際的光柱象徵「碧潭之心」。活動期間每晚18時30分至21時整，共安排6場水舞展演（每半小時1場），讓民眾能彈性安排觀賞時段。5月1日晚上19時開幕特別規劃水上鋼鐵人飛板秀，首次於碧潭水域結合水舞演出，呈現花式旋轉、後空翻等高難度水上特技。閉幕安排施放長達300秒煙火，現場亦規劃光環境營造，於草皮打造由蝴蝶燈飾、光球圓燈、狗尾草燈與光柱交織而成的夢幻光色坡地。新北市府表示還有多元活動，像是「碧潭大舞台」將於5月23日及5月24日晚間登場，邀請校園舞蹈社團於陸域舞台進行隨機舞蹈快閃；另也推出「在地走讀導覽」。此外，碧潭周邊餐飲、商圈及旅宿業者亦推出多元優惠，例如餐廳祭出飲品9折起、單筆消費滿1000元贈200元抵用券等。