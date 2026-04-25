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▲任嘉倫在《佳偶天成》飾演陸千喬，為了重獲新生必須經歷換皮換骨的考驗。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲王鶴潤（如圖）在《佳偶天成》中飾演修仙子弟辛湄。（圖／愛奇藝國際版提供）

由任嘉倫、王鶴潤主演的古裝奇幻劇《佳偶天成》，將於今（25）日在愛奇藝國際版獨家上線。故事以戰鬼族遺孤與仙門弟子的契約婚姻為開端，展開一段逆天改命的禁忌之戀。任嘉倫再度挑戰高強度虐身角色，經歷換骨、換心等極端情節。王鶴潤則一改過往形象，化身俠氣十足的仙門弟子，並和任嘉倫上演一場契約婚姻。再加上王以綸、劉學義等人加盟，讓《佳偶天成》尚未開播就已累積大量關注。《佳偶天成》改編自作家十四郎同名小說，由曾執導《蓮花樓》《周生如故》的郭虎操刀。劇中，陸千喬（任嘉倫 飾）天生背負「五不全詛咒」，失去味覺、感受不到疼痛，也難以入眠，幾乎與常人斷開連結。他最大的願望不是長生不老，而是「活得像個人」。為了重獲新生，他必須經歷換皮、換肉、換骨、換血與換心的五重考驗，並冒用貪官身分，與命帶剋夫格的修行者辛湄（王鶴潤 飾）締結婚約，兩人的命運因此緊緊交織。劇情節奏從一開始就相當強烈。紅衣婚禮看似喜氣，實際暗藏危機，陸千喬轉眼被押上刑架面臨掏心之刑，而辛湄則在墓前落淚，情緒反差鮮明。短短預告就呈現從成婚到死亡再到重生的劇情推進，成功營造懸疑與張力。導演郭虎這次再度與任嘉倫合作，也讓觀眾聯想到《周生如故》中令人心碎的剔骨之刑，不過導演強調，《佳偶天成》中的「換骨」象徵主動改變命運，是走向新生的選擇。而「剔骨」則代表被命運壓迫的犧牲，兩者在意義上截然不同。在演出方面，任嘉倫延續細膩內斂的表演風格，將角色從冷漠到逐漸產生情感連結的轉變呈現得相當完整。他飾演的陸千喬既是強大的存在，也是一個渴望感受人間溫度的孤獨個體。劇中多場高強度動作戲，包括空翻、摔技與長鏡頭打戲，他幾乎親自完成，展現穩定的身體控制力。王鶴潤的轉型同樣受到關注。她曾在《蓮花樓》中以反派角色打開知名度，這次則在《佳偶天成》中化身堅定又靈動的仙門弟子，展現不同面貌。從過往的極端角色轉為守護型人物，也讓觀眾對她的表現充滿期待。除了主角之外，《佳偶天成》的配角陣容十分亮眼，包括王以綸、劉學義、肖順堯、鄭業成等人加入，為劇情增添更多層次。製作方面結合實景拍攝與水墨風視覺設計，打造如忘川花海等場景，服裝則融入蘇繡工藝，戰鬼族鎧甲更重達30斤並鑲嵌紅寶石，整體質感全面升級。先婚後愛虐戀話題拉滿的古裝奇幻劇《佳偶天成》，今日起在愛奇藝國際版全網獨播。