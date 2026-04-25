廣達今（25）日舉行38週年家庭日，董事長林百里表示，廣達38歲了，現在是健壯時期，去年也破紀錄營收超過2兆元，今年雖處於中東戰火等變數多的環境，但今年廣達一定能做得更好、得到更好的成績。

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廣達今日舉行家庭日，林百里及副董事長梁次震等高層皆出席參加，林百里表示，感謝同仁們盡心盡力為公司努力，並支持公司舉辦今天這個園遊會。

他說，廣達今天38歲，「也不年輕了」，現在正值健壯的時期，所以去年公司營收也破紀錄超過2兆元，今年雖然戰火綿延，還有不少危機變數，但廣達給自己訂下許許多多的要求，因此今年一定能夠做的更好。

林百里強調，廣達勇往直前，同仁們今年再努力、更加支持公司，能夠得到更好的成績。

梁次震也信心喊話，他提到，廣達今年有很大的機會，今年前三個月的成果，就相當的不錯。今年同仁們一起努力，再次創造一個新的氣象。

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林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...