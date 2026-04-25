一名Threads網友抱怨老公堅持只加中油直營站，甚至繞路也要去，引發熱議。許多駕駛分享使用經驗，表示直營站品質較穩定，油槽清潔與管理較嚴謹，但也有人指出，直營與加盟油品皆來自同一油庫，差異不大。對此，中油官方則回應，不論直營或加盟，皆由統一體系供應，並透過抽測與油槽清潔確保品質一致，消費者可安心加油。
老公堅持「加油只去中油直營」！人妻不解：差在哪 一票駕駛秒懂
一名網友在Threads發文表示，老公加油時一定指定中油直營站，不僅要特地搜尋位置，有時還得多繞一段路，讓她不禁直呼有夠麻煩，並好奇詢問：「到底為什麼，真的有差嗎？求解。」
貼文曝光後，不少老司機點頭留言，「一位機車行的老闆建議我加直營的，之前車子都會突然無緣無故熄火，換了直營的，就沒了」、「加盟的，油槽比較沒定期在清洗，會有雜質沈積，油品沒有直營加油站來得好」、「直營中油有在清洗油槽，一清好幾天不能營業」、「直營服務真的頂天，加盟員工素質參差不齊」。
不過也有另一派持不同意見，「我就問加油站的油哪裡來的，是中油的油罐車，不管直營民營都一樣」、「我認為是心理作祟，雖然我這樣說，9成也都在直營站加」、「我分享我在油品零售業長期從業心得，無論加盟直營都是從同一個油庫出品，不存在哪個油站用比較差的油品，而且現在加油站都會定期清潔油槽，無論直營加盟都會有總部的管理師統一管理」。
有內行人進一步分析，關鍵不在油品來源，而是管理與補油策略的差異。由於油價每週調整，若預期油價下跌，加盟業者可能延後進油，導致油槽油量偏低，較容易抽到沉積於底部的雜質；相對而言，直營站因無成本壓力，通常維持較高油量，使底部沉積物較不易被抽出，因此被部分消費者認為品質較穩定，「你先生其實是對的！」
直營、加盟有差嗎？中油早回答了：品質一致穩定
不過，中油官方其實早已說明，無論直營或加盟站，油品來源與品質皆一致，均由同一體系供應。為確保品質穩定，研究與管理單位會定期及不定期抽驗油品，並要求各站點配合清洗油槽，以維持標準一致。
官方也強調，多年來中油連鎖加油站體系持續落實「品質第一、服務至上」理念，並配合政府主管機關的抽驗機制，確保油品符合國家規範。因此，不論選擇直營或加盟站，消費者都可安心加油，品質安全無虞。
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一名網友在Threads發文表示，老公加油時一定指定中油直營站，不僅要特地搜尋位置，有時還得多繞一段路，讓她不禁直呼有夠麻煩，並好奇詢問：「到底為什麼，真的有差嗎？求解。」
貼文曝光後，不少老司機點頭留言，「一位機車行的老闆建議我加直營的，之前車子都會突然無緣無故熄火，換了直營的，就沒了」、「加盟的，油槽比較沒定期在清洗，會有雜質沈積，油品沒有直營加油站來得好」、「直營中油有在清洗油槽，一清好幾天不能營業」、「直營服務真的頂天，加盟員工素質參差不齊」。
有內行人進一步分析，關鍵不在油品來源，而是管理與補油策略的差異。由於油價每週調整，若預期油價下跌，加盟業者可能延後進油，導致油槽油量偏低，較容易抽到沉積於底部的雜質；相對而言，直營站因無成本壓力，通常維持較高油量，使底部沉積物較不易被抽出，因此被部分消費者認為品質較穩定，「你先生其實是對的！」
直營、加盟有差嗎？中油早回答了：品質一致穩定
不過，中油官方其實早已說明，無論直營或加盟站，油品來源與品質皆一致，均由同一體系供應。為確保品質穩定，研究與管理單位會定期及不定期抽驗油品，並要求各站點配合清洗油槽，以維持標準一致。
官方也強調，多年來中油連鎖加油站體系持續落實「品質第一、服務至上」理念，並配合政府主管機關的抽驗機制，確保油品符合國家規範。因此，不論選擇直營或加盟站，消費者都可安心加油，品質安全無虞。