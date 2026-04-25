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▲台灣大哥大可搭配資費購機，5G月租1399元專案，搭配MacBook Neo最低0元帶走。（圖／官方提供）

台灣大開賣Mac系列！月租1399元0元入手MacBook Neo

台灣大100家myfone門市設Mac體驗區

▲除了MacBook Neo，MacBook Air、Pro都可搭配資費購機 。（圖／官方提供）

德誼推遠傳5G校園方案 學生3900元起入手

STUDIO A母親節加碼 中信LINE Pay卡最高10%回饋

▲STUDIO A 攜手中信 LINE Pay 卡，4月25日至5月17日止，單筆滿額最高可享 10% LINE POINTS 回饋。（圖／官方提供）

Apple全新入門筆電MacBook Neo正式在台開賣，電信、Apple授權通路同步搶攻換機商機。台灣大哥大日前宣布開賣Mac系列產品，現階需要搭配資費才能入手MacBook Neo，5G月租1399元專案，最低0元入手；德誼數位則攜手遠傳推出5G校園方案，學生與教職員最低3900元起即可入手MacBook Neo。STUDIO A趁母親節前夕祭出中信LINE Pay卡最高10%回饋。台灣大哥大宣布Mac系列產品正式開賣，其中最受矚目的是搭配台灣大5G月租1399元、48個月專案，MacBook Neo 13吋8GB/256GB版本可直接0元入手；同樣方案也可0元帶走Mac mini。若升級月租1599元專案，則主打5G熱點分享吃到飽，鎖定手機搭配筆電的行動辦公、遠距學習與娛樂需求。也將Mac納入「OP科技生活」方案，推出AI全能智慧筆電套裝與AI全能迷你桌機套裝，可搭配羅技滑鼠、鍵盤等周邊，開箱即可使用。除了資費優惠，台灣大這次也把門市定位從「賣裝置」升級成「應用整合入口」。全台精選100間myfone直營門市設置Mac體驗展示專區，並由超過1000位AI科技顧問提供實機體驗、裝置連接與應用建議。瞄準學生與教職員族群，德誼數位則推出獨家「遠傳5G校園方案」。符合資格者可透過新申辦、攜碼或續約方式，在全台德誼門市申辦指定5G資費，MacBook Neo專案價最低3,900元起。德誼指出，MacBook Neo主打高效學習、流暢多工與行動學習需求，搭配遠傳5G行動上網與熱點分享，可支援遠距教學、作業處理、視訊會議與日常娛樂。指定5G月租599、799、999方案還加贈每月8GB上網流量。德誼也同步推出周邊滿額贈活動，申辦校園方案並加購指定配件，最高可享價值2920元優惠回饋，品項包含鍵盤、高清保護貼與65W伸縮線充電器等。Apple授權通路STUDIO A則鎖定母親節送禮與換機需求，推出「母親節寵愛升級」優惠活動。自4月25日至5月17日止，於STUDIO A、Straight A指定門市與官網，刷中國信託LINE Pay卡，單筆消費滿6萬元最高可享10% LINE POINTS回饋，等同最高回饋6,000點；滿3萬元則享最高5%回饋。