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▲唐綺陽超浪漫，以周蕙的歌名、歌詞寫成祝賀詞，成為花海裡的浪漫風景。（圖／記者李欣恬攝影）

▲周蕙出道27年首度登小巨蛋開唱，師兄動力火車送上祝福。（圖／記者李欣恬攝影）

▲周蕙人緣好，首度登小巨蛋開唱，好友Ella、溫嵐都送上花籃祝賀。（圖／記者李欣恬攝影）

情歌天后周蕙出道27年，今（25）日晚間終於圓夢首度登上台北小巨蛋，舉辦《好想好好愛周蕙》演唱會。雖然天公不作美，台北下起連綿細雨，但仍擋不住滿場歌迷的熱情，現場還有大半個演藝圈的天王天后送上花籃賀詞，包括動力火車、國師唐綺陽、Ella、林凡都送上祝福，足見周蕙在圈內的極佳好人緣，其中唐綺陽特別以周蕙的歌名串連成情書，成為花海裡最浪漫的風景。唐綺陽特別將周蕙的多首經典曲目，如：〈約定〉、〈不想讓你知道〉、〈好想好好愛你〉的歌名和歌詞意境結合，寫下長篇賀語：「微風撥弄著風鈴，彷彿開演前的序曲。在寂寞城市的一角，我正奔向那份約定。這場期待已久的音樂盛會，成了唯一的話題。我們曾感嘆相遇太早，而此刻，只盼親口對妳說出一聲：『好想好好愛妳！』所有的等待都將在旋律中得到綻放。」讀起來就像是一封情書。身為同門師兄的動力火車，送上鮮豔的向日葵花籃，卡片簡單有力地寫著：「大家繼續愛蕙兒，演唱會大成功」，很有大哥風範。好姐妹Ella陳嘉樺則以標誌性的俏皮語氣祝賀：「演唱會圓滿成功，Good Show！」此外，實力派唱將林凡、温嵐、彭佳慧、李建復也紛紛致意。林凡對周蕙告白：「愛你喔！妳是最耀眼的一顆星～The world is your stage.」 彭佳慧也在卡片上熱血喊話：「今晚高朋滿座，今晚唱爆小巨蛋！」除了歌壇天后，演員田中千繪也送上祝福，引用歌詞寫道：「帶著離騷一起愛下去，首攻台北小巨蛋演出圓滿成功」；金曲歌后艾怡良也以簡單的「愛你愛你」表達支持。面對滿場觀眾與好友們的祝福，今晚總算要登場，周蕙在先前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時曾表示，這一天她等了27年，心中滿是感謝。