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台積電昨日股價收盤2185元，再創歷史新高，而台積電也揭露了2025年十大股東結構，元大台灣50（0050）成為貢獻最多大戶，去年大舉加碼逾18萬張，一舉躍升為第五大股東，成為推升台積電市值成長的主要動能。不過，新加坡主權基金則近一年內減持逾14萬張，成為賣股最多的外資機構。而昨日台積電盤後交易中，出現15筆鉅額交易，總計2901張，金額達63.05億元，其中60張以漲停價2285元成交，顯示部分資金提前鎖定籌碼。鉅額交易的平均成交價則約為2173元，略低於收盤價，但高價成交部分達1.37億元，顯示市場對台積電的興趣未減。觀察台積電揭露的2025年十大股東名單顯示，台股ETF 0050的持股大幅增加逾18萬張，強化其在台積電的持股地位。但相反地，新加坡主權基金的減持幅度達逾14萬張，反映不同機構對台積電的配置策略差異，這些股東變動發生在台積電股價持續走揚的背景下，凸顯法人對公司長期價值的不同看法。不過，法人認為，台積電昨日成交量活躍，鉅額交易總額63.05億元，此類交易往往具先行指標的意義。法人更分析，以台積電每檔波動貢獻加權指數約42.11點來計算，鉅額成交價與市價的100元價差，可能帶來842點的指數影響，助攻加權指數有望挑戰39000點以上。法人表示，投資人可留意台積電未來股東結構的進一步變化，以及鉅額交易的持續動向，AI相關需求及政策面發展將是關鍵影響因素，需關注法人買賣超及成交量變化，以觀察市場資金流向。而台積電的潛在風險則包括全球經濟波動對半導體產業的影響，也值得留意。