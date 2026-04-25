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▲周蕙（如圖）在台北小巨蛋開唱，開場時從城堡舞台裡豋場，令觀眾眼前為之一亮。（圖／記者林柏年攝影）

▲周蕙（中）首次在台北小巨蛋開唱，一連唱了9首歌才停下來和觀眾說話，深情慢歌、動態歌曲交錯，超級逼人。（圖／記者林柏年攝影）

▲周蕙是絕佳唱將，高音區域依舊能維持甜美的音色。（圖／記者林柏年攝影）

▲在舞台上動靜皆宜的周蕙，自認是感性生物，為此她有首同名新歌，就是在描寫她的狀態。（圖／記者林柏年攝影）

美聲天后周蕙今（25）日晚間終於圓夢，出道27年，首度在台北小巨蛋開唱。一開場她身穿豔紅深V禮服，宛如「玫瑰女王」從華麗城堡走出來，氣場強大。令人驚嘆的是，她體力超好，一連飆唱9首歌曲，有需要長線條的情歌，還有跑上長舞台的動感歌曲，完全不給自己喘息機會，直到9首歌結束後才首次開口與歌迷互動，她表示：「這是我為大家精心安排的歌單，大家有沒有發現我唱了9首歌才停下來？我就是這麼逼我自己。」周蕙是絕佳唱將，在高音區域依舊可以維持甜美音色，粉絲聽了很享受。在完成開場高強度的開場表演，周蕙在舞台上喘氣，慢慢平復心情才開口對全場萬名歌迷表示：「大家好，我是周蕙。我想要在小巨蛋說這句話，已經反覆練習了26年。你們好嗎？」看到台下熱烈反應，她開玩笑地問觀眾：「你們有發現我連續唱了九首歌才終於開口說話嗎？」周蕙表示，這份歌單的排法簡直是逼死人，「我真的覺得我自己排的歌單很逼人，但是為了人生第一次的小巨蛋，我就是這麼逼我自己！我承諾大家，今晚一定用盡全身力氣，唱好唱滿。」除了經典合唱，周蕙也帶來了充滿動感的〈我喜歡〉與意義深刻的〈感性生物〉。在介紹〈感性生物〉時，她先點名台下觀眾：「看過這首MV的舉手？沒看過的怎麼回事？你們確定是周蕙的粉絲嗎？」隨後她也感謝坐在台下的好友田中千繪、陸明君，跨刀在MV中演出。周蕙表示，〈感性生物〉是管啟源老師近距離觀察她後的創作，赤裸地寫下她的內心世界：「這首歌像是一個成年人的憂慮。我也是個人，也有這樣的憂傷，希望你們細細品味，看這份憂傷有沒有打中你們。」演唱會現場結合大師黎仕祺設計的「萬花筒」舞台，象徵周蕙26年來的多元面向。隨著舞台機關變幻，周蕙走過的音樂時代，從黑膠、卡帶、CD到現在的串流與QR Code，現場她宣布實體黑膠專輯正式發行，裡面就包含了這四種音樂出版的載以。「一千張我都簽名在裡面了，還有流水編號，完售就絕版！」她表示，這場演唱會的每一處安排都有其用意的，「等到節目結束，我會告訴大家這一切安排的用意。」周蕙用這場「逼人」的演出，向歌迷證明了她等待26年後，依然在舞台上閃耀的最強實力。