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▲陳妍希爸爸（左）當年過世，女婿陳曉沒有來台出席告別式，右為陳妍希。（圖／陳妍希IG@yanxi531）

「馬尾女神」陳妍希去年2月宣布和中國男星陳曉離婚，8年婚告終，沒想到，隨著近日陳妍希律師聲請強制執行陳曉粉絲網暴一案，外界重新翻出陳曉當年未出席前岳父葬禮的爭議來批判他，對此，陳曉團隊罕見透過律師反擊：「陳妍希的父親過世後並未舉行公開葬禮，因此不存在『未出席葬禮』這一說法。」針對陳曉未出席陳妍希父親葬禮一事，陳曉方面明確說明：「陳妍希的父親過世後並未舉行公開葬禮，因此不存在『未出席葬禮』這一說法。」團隊強調，既然沒有公開舉辦追悼活動，自然不存在刻意缺席公開場合的問題，並以此否認曾經對陳妍希及孩子實施冷暴力的傳言 。對於陳曉團隊的說法，網路聲音出現分歧，部分網友認為即使陳妍希父親的葬禮未公開，陳曉作為前女婿與孩子的生父，理應私下致哀送別，僅以「未公開舉辦」為由回擊輿論，只是顯得自己情義淡薄。回顧當年情境，陳妍希在2024年12月7日於微博發文透露父親辭世，經紀人也證實死訊，而她本人趕忙回台奔喪，但陳曉同年12月9日被拍到現身杭州機場，手上的婚戒不見蹤影，準備飛往成都拍戲，並未隨之來台，讓「陳曉未參加前岳父喪禮」字條登上微博熱搜。當時部分輿論認為陳曉既然身為女婿，應該來台表達哀悼之意，另一派則認為此屬於藝人家務事不需過度干涉，但隨著雙方關係惡化，這樁家務事再度成為爭議爆點。