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▲建商廣告中，這名身穿西裝的男子五官神似金城武。（圖／翻攝自Threads）

▲金城武近年拍的只有御茶園、無印良品、手遊廣告。（圖／MUJI無印良品微博）

52歲男神金城武近年淡出演藝圈，僅去年接下中國區的無印良品代言，拍攝一系列宣傳照、廣告，後續又沒新動態出現，讓粉絲相當關心他的近況。最近就有粉絲發現，金城武的身影出現在建商廣告上，還以為他又出來工作了，想不到經紀公司否認，稱這是建商用AI製圖做的，與金城武本人根本沒關係，痛斥建商這種行為根本就是在行騙。一名網友24日在Threads發文，分享2張截圖，好奇詢問：「金城武拍廣告了嗎？剛剛滑FB突然看到這張，想說好久沒看到金城武了！又驚又喜，但發現是建案廣告！這有可能嗎？」只見原PO截圖的照片中，一名和金城武長相極為神似的男子，與一名小男孩走在街頭，背景是台北士林區的巷弄，畫面看起來不太真實，充斥AI感。大批網友看了也紛紛留言，「天啊，這感覺會惹禍上身，比廣告文案寫到違規字詞被政府罰款幾十萬還慘的那種」、「試問，哪家正派的建商會用這樣低級的方式做廣告啊？」、「如果AI做成一個很像金城武的臉的模特，上面沒有署名這個人是金城武，我想應該不會被告？」、「我覺得一點都不像金城武」、「AI便宜多了，但這樣搞有點侵犯肖像權吧？」據《聯合新聞網》報導，。公司表示照片像不像金城武本人見仁見智，但如果業者或者說代銷公司透過這種擦邊球的方式來做行銷，他們認為很不可取，有道德瑕疵，根本是在利用AI行騙，希望主管機關可以研議相關法規，建立保護機制與規範。金城武近年過著隱居生活，2017年拍完電影《風林火山》後，就沒再推出戲劇作品，《風林火山》去年上映時，金城武甚至沒公開露面跑宣傳，僅透過預錄方式分享飾演「李霧童」的心得。，除此之外，近年再無任何廣告代言動態。由此可見，建商廣告確實與他一點關係也沒有，男神簡直是被吃豆腐。