2026年第3場流星雨要來了！寶瓶座η流星雨將在5月6日爆發，每小時天頂流星數量（ZHR）來到50，屬於年度中等強度的流星雨，雖然寶瓶座η流星雨極大期間，受到月光干擾的關係，每小時可見流星數量少於10顆，但民眾仍可以把握機會觀賞，《NOWNEWS今日新聞》也整理寶瓶座η流星雨「方位、時間、觀賞秘訣」，迎接春夏交替最美的夜景。
🟡寶瓶座η流星雨是什麼？
寶瓶座η流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以極快的飛行速度聞名，台北市立天文館指出，寶瓶座η流星雨的母體是著名的「哈雷彗星」。
當地球穿越哈雷彗星遺留的軌道碎屑時，這些塵埃粒子高速衝入大氣層，形成一道道快速劃過天際的流星，據 NASA 資料，寶瓶座η流星雨的流星速度，可達每秒65.4公里，由於極高速，這些流星常會留下明亮的發光殘痕，可持續數秒之久。
🟡2026寶瓶座η流星雨出現日期、時間
寶瓶座η流星雨今年的極大期，將出現在台灣時間5月6日凌晨1時30分，一直到天亮前，都是最佳的觀賞時段，不過當晚月相是「虧凸月」，流星雨輻射點在地平線上期間會受到月光干擾，觀賞條件不是太理想。
此外，本次寶瓶座η流星雨的 ZHR 約為50，屬於年度中等強度的流星雨。「ZHR」就是「每小時天頂流星數」，也就是說，在理想觀測條件下，寶瓶座η流星雨每小時可見最大流星數量來到50，但受月光影響，每小時可見流星數量可能少於10顆。
🟡寶瓶座η流星雨方位、觀賞技巧
台北市立天文館說明，寶瓶座η流星雨輻射點預計於5月6日凌晨1時30分升起，屆時一直到天亮前，都是觀測的黃金時段，建議民眾「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，最後面向東方，基本上肉眼就能看見寶瓶座η流星雨的美貌。
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寶瓶座η流星雨雖然不屬於「年度4大流星雨」之一，但它是以極快的飛行速度聞名，台北市立天文館指出，寶瓶座η流星雨的母體是著名的「哈雷彗星」。
當地球穿越哈雷彗星遺留的軌道碎屑時，這些塵埃粒子高速衝入大氣層，形成一道道快速劃過天際的流星，據 NASA 資料，寶瓶座η流星雨的流星速度，可達每秒65.4公里，由於極高速，這些流星常會留下明亮的發光殘痕，可持續數秒之久。
寶瓶座η流星雨今年的極大期，將出現在台灣時間5月6日凌晨1時30分，一直到天亮前，都是最佳的觀賞時段，不過當晚月相是「虧凸月」，流星雨輻射點在地平線上期間會受到月光干擾，觀賞條件不是太理想。
此外，本次寶瓶座η流星雨的 ZHR 約為50，屬於年度中等強度的流星雨。「ZHR」就是「每小時天頂流星數」，也就是說，在理想觀測條件下，寶瓶座η流星雨每小時可見最大流星數量來到50，但受月光影響，每小時可見流星數量可能少於10顆。
🟡寶瓶座η流星雨方位、觀賞技巧
台北市立天文館說明，寶瓶座η流星雨輻射點預計於5月6日凌晨1時30分升起，屆時一直到天亮前，都是觀測的黃金時段，建議民眾「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，最後面向東方，基本上肉眼就能看見寶瓶座η流星雨的美貌。