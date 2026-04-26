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▲《麥可傑克森》以麥可傑克森當紅時在萬千粉絲眼前的精彩演出為主，許多他的歌迷看到掉眼淚。（圖／UIP提供）

▲《麥可傑克森》也呈現了麥可傑克森童年時與哥哥們組成的傑克森5人組，一起闖蕩演藝界的內容。（圖／UIP提供）

▲流行天王麥可傑克森本身是個爭議頗多的傳奇，電影想要將他的所有面向都展現，幾乎不太可能，不管怎麼拍都很難讓所有人滿意。（圖／美聯社／達志影像）

萬眾矚目、全球關注的樂壇巨星生平電影《麥可傑克森》，雖然影評分數不高、觀眾口碑也呈現兩極化的趨勢，卻一如預期大狂賣，首週總票房就可望達到2.06億美元（約合台幣64.86億），打破知名音樂人傳記影片的最佳首映賣座紀錄，在台灣也連續好幾天都穩坐冠軍。不過電影是否「洗白」他的戀童爭議、將他過度美化？網友爭論不已。歐美媒體也揭露，原本的情節安排和現在非常不同，被迫刪掉戀童案的所有內容，以免違反當年和解條件，連結局都必須更動。麥可傑克森生前雖然是全球知名度最高、粉絲最死忠的樂壇超級巨星，卻也伴隨著相當多的爭議，譬如他出了名的喜歡兒童、青少年，常會邀他們到自己的家「夢幻莊園」作客，但1993年他被13歲的喬丹錢德勒控性侵，他否認罪行，最終以1533萬美元的賠償金及外加訴訟費達成庭外和解，也就是在這個和解條件中，規定日後任何電影不得描繪或提及喬丹錢德勒，《麥可傑克森》團隊在片子已殺青的情況下才發現這條規定，不得不刪戲、重拍。導演安東尼法奎在訪問中透露，《麥可傑克森》原先的開場是警方搜索他的「夢幻莊園」、他在最屈辱的情形下被剝光衣物檢查，全片結尾的高潮段落也聚焦在這宗案件上，不料相關內容都拍完，才發現根本不能用，本來片子去年此時就該在全球戲院上映，為此撤下檔期、又砸了1500 萬美元（約新台幣 4.72億）補拍新的內容，拖到現在才推出，結局變成麥可在《Bad》專輯推出、迎向事業的最高峰作結，與原先的調性大不相同。就算不是麥可傑克森的粉絲，都知道他選入戀童疑案對形象與事業的衝擊有多大，觀眾進場前很合理的會對這部分有些期待，卻發現片子完全沒有呈現。此外，和麥可一樣在樂壇是超級巨星的妹妹珍娜傑克森，在片中完全不見蹤影，連對白亦未提及，也讓不少人感到怪異，這是因為珍娜拒絕有人扮演自己，要求在片中消失，編導也只有接受。在爭議聲中，《麥可傑克森》還是成功開出票房大紅盤，也勾起粉絲對他的懷念。其實就連粉絲們對這部片的態度都很兩極，有許多人光是看到麥可的親姪子賈法傑克森努力呈現他的神態、舞姿，再聽到昔日經典名曲，已忍不住流下眼淚，歐美更常有戲院裡觀眾邊看邊跟著唱、甚至手舞足蹈的熱鬧場面，美國觀眾在CinemaScore 的評分更維持在A-的亮眼成績，卻也有粉絲為了影片沒挖掘更多麥可的內心掙扎與創作靈感來源而失望。