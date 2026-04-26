黃昏時美麗的「懸日」來了！據中央氣象署「2026年懸日預報」，周四至周六（4月30日至5月2日），台北市忠孝東西路連續3天都可看見懸日美景，周日至下周二（5月3日至5月5日），則會在台北市西門商圈的峨眉街出現，民眾可趁下班、休假時間捕捉。
🟡「懸日」是什麼？
懸日又被稱為「曼哈頓懸日」，氣象署說明，懸日現象是指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長，顏色偏橘或橘黃，當太陽落下的位置「剛好在兩側高樓林立的街道底端」，形成金黃色樓景中間夾著太陽的景象，就是所謂的「懸日」。也成為許多攝影愛好者的追逐目標。
氣象署指出，周四至周六連續3天，台北市忠孝東西路（新生高架以西）將可見懸日美景，夕陽每日會比前1天早3分鐘運行到達街道，仰角也比前1天稍高；周日至下周二，輪到台北市峨眉街（西寧南路以西），夕陽每日會比前1天早2至3分鐘運行到達街道，仰角比前1天稍高。
📍台北市忠孝東西路
📌周四（4月30日）：傍晚5時56分至6時16分
📌周五（5月1日）：傍晚5時53分至6時13分
📌周六（5月2日）：傍晚5時50分至6時10分
📍台北市峨眉街
📌周日（5月3日）：傍晚5時57分至6時17分
📌下周一（5月4日）：傍晚5時55分至6時15分
📌下周二（5月5日）：傍晚5時52分至6時12分
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懸日又被稱為「曼哈頓懸日」，氣象署說明，懸日現象是指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長，顏色偏橘或橘黃，當太陽落下的位置「剛好在兩側高樓林立的街道底端」，形成金黃色樓景中間夾著太陽的景象，就是所謂的「懸日」。也成為許多攝影愛好者的追逐目標。
📍台北市忠孝東西路
📌周四（4月30日）：傍晚5時56分至6時16分
📌周五（5月1日）：傍晚5時53分至6時13分
📌周六（5月2日）：傍晚5時50分至6時10分
📍台北市峨眉街
📌周日（5月3日）：傍晚5時57分至6時17分
📌下周一（5月4日）：傍晚5時55分至6時15分
📌下周二（5月5日）：傍晚5時52分至6時12分