夫妻買房想要節稅要注意！台中有一對夫妻買房自住，並選擇共同持有，到地方稅務局申請地價稅自用住宅用地優惠稅率時，丈夫誤以為只能由夫妻其中一人提出申請，沒有把妻子的持分也申請自用住宅用地優惠稅率，差點就要多付4倍稅金。
夫妻共同持有都要辦 小心稅率大飆增
台中市政府地方稅務局表示，近日一對夫妻申辦地價稅自用住宅用地優惠稅率，夫妻共同持有一塊土地，兩人看到法規規定僅能申請「1處」，以為是只可以由一人申請，於是丈夫就獨立辦理地價稅自用住宅用地優惠稅率，沒有幫妻子一起申請，經過稅務局人員審查發現，主動聯繫說明，協助妻子補辦地價稅自用住宅用地優惠稅率，成功省下4倍稅金。
地價稅自用住宅用地是用優惠稅率為2‰，而一般用地稅率為10到55‰，比起自住優惠稅率多了4倍以上，適用條件包括地上建物須為土地所有權人、配偶或直系親屬所有，並且其中一人要在該地設籍，不得出租或供營業使用。若有多處房地產，土地所有權人、配偶及未成年子女名下僅能選擇「1處」房地適用優惠稅率。
成年子女也能登記1處 9月22日前要提出自住優惠申請
台中地方稅務局指出，外界常把「1處」誤以為是土地所有權人、配偶及未成年子女只能有「1人」申請，但這邊1處的意思是，土地所有權人、配偶及未成年子女名下僅能選擇1處房地產適用優惠稅率，所以若夫妻共同擁有1處房地產符合自用住宅條件，夫妻都應該提出申請，才能都享有自住優惠稅率。
台中地方稅務局長沈政安表示，現在《民法》將成年年齡下修到18歲，如果家庭有其他符合自用住宅的房地產，可以讓滿18歲的子女設籍並提出申請，就能突破「1處」限制，能減輕家庭稅負。另外，申請地價稅自用住宅用地優惠稅率，需要在地價稅開徵前40日、每年9月22日前完成申請，若沒有完成申請，就只能等到下一個年度才能享有優惠稅率，而地價稅在每年11月1日到11月30日開徵。
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台中市政府地方稅務局表示，近日一對夫妻申辦地價稅自用住宅用地優惠稅率，夫妻共同持有一塊土地，兩人看到法規規定僅能申請「1處」，以為是只可以由一人申請，於是丈夫就獨立辦理地價稅自用住宅用地優惠稅率，沒有幫妻子一起申請，經過稅務局人員審查發現，主動聯繫說明，協助妻子補辦地價稅自用住宅用地優惠稅率，成功省下4倍稅金。
地價稅自用住宅用地是用優惠稅率為2‰，而一般用地稅率為10到55‰，比起自住優惠稅率多了4倍以上，適用條件包括地上建物須為土地所有權人、配偶或直系親屬所有，並且其中一人要在該地設籍，不得出租或供營業使用。若有多處房地產，土地所有權人、配偶及未成年子女名下僅能選擇「1處」房地適用優惠稅率。
台中地方稅務局指出，外界常把「1處」誤以為是土地所有權人、配偶及未成年子女只能有「1人」申請，但這邊1處的意思是，土地所有權人、配偶及未成年子女名下僅能選擇1處房地產適用優惠稅率，所以若夫妻共同擁有1處房地產符合自用住宅條件，夫妻都應該提出申請，才能都享有自住優惠稅率。
台中地方稅務局長沈政安表示，現在《民法》將成年年齡下修到18歲，如果家庭有其他符合自用住宅的房地產，可以讓滿18歲的子女設籍並提出申請，就能突破「1處」限制，能減輕家庭稅負。另外，申請地價稅自用住宅用地優惠稅率，需要在地價稅開徵前40日、每年9月22日前完成申請，若沒有完成申請，就只能等到下一個年度才能享有優惠稅率，而地價稅在每年11月1日到11月30日開徵。