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為因應即將舉行之115年地方公職人員選舉，展現淨化選風、維護民主法治之堅定決心，臺中市政府警察局第一分局於（22）日舉辦「115年地方公職人員選舉查察賄選座談會」，全面整合檢警查察能量，誓言斷絕不法分子僥倖心態。民眾檢舉將可請領檢舉獎金，檢舉直轄市議員、縣（市）長候選人賄選獎金最高500萬元，檢舉選舉賭盤，最高檢舉獎金500萬元、檢舉村里長賄選，最高獎金50萬元。本次座談會由第一分局分局長林大為擔任會議主持人，會議中臺中市政府警察局副局長王旭昌，率同刑事警察大隊大隊長紀延熹，臺灣臺中地方檢察署檢察長洪家原，率同主任檢察官李俊毅、主任檢察官吳錦龍、檢察官黃芝瑋、檢察官周奕宏、檢察官汪思翰等人蒞臨指導。第一分局偵查隊長、保安民防組組長、各派出所所長及各所第一線查賄工作人員等人與會。會中，檢方與第一分局就選舉查察重點工作、執行實務面臨之困難與挑戰，進行了充分的雙向交流。檢警雙方針對查察賄選、防制暴力等工作交換意見，凝聚密切合作、嚴密查緝之共識，共同建構周延綿密的選舉查察網絡。檢察長洪家原於聽取簡報後裁示，各單位應遵循法務部頒布之「115年地方公職人員選舉查察工作綱領」，1個核心目標：「公平選舉、守護民主」，4項重點工作：「嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾、阻斷境外勢力介選」。因應選戰日益朝向網路社群發展，洪檢察長要求警方強化網路巡查與數位蒐證作為，及早掌握影響選舉公平之不法情資，精準部署查察節點，於各網路社群潛水蒐報，以有效防制因「空戰」型態衍生之新興風險。臺灣臺中地方檢察署與臺中市政府警察局呼籲市民大眾共同守護乾淨選風，如發現疑似賄選、選舉賭盤、境外勢入、假訊息或其他不法介選情資，請踴躍提出檢舉，檢警對於檢舉人身分絕對保密，請民眾安心檢舉，將可請領檢舉獎金，檢舉直轄市議員、縣（市）長候選人賄選獎金最高500萬元，檢舉選舉賭盤，最高檢舉獎金500萬元、檢舉村里長賄選，最高獎金50萬元。檢舉專線：04-2222-3725、04-2222-1892。