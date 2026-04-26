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▲謝金燕穿黑色透視洞洞衣，大秀好身材。（圖／謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）

「姐姐」謝金燕以高度自律的身材管理聞名，即使已51歲，依舊維持驚人狀態。而今（26）日，謝金燕再度於社群PO出辣照，只見她穿著火辣的黑色透視洞洞衣，裡面只穿了件內衣，毫無贅肉的性感好身材全都露，直接辣翻全網，但竟有粉絲歪樓表示：「有密集恐懼症。」把大家笑翻。謝金燕在今日於IG上傳兩張對鏡自拍，只見她穿著超性感的黑色透視洞洞衣，內搭一件內衣，下面穿著一件低腰褲，從脖子、鎖骨、肩膀、及性感腰線全都露，零贅肉好身材直接辣翻全網，紛紛驚呼：「姐怎麼可以這麼辣」、「姐姐太犯規了，這麼辣要逼死誰。」但也有粉絲因為謝金燕衣服上的超多洞，搞笑直呼：「有密集恐懼症了。」事實上，謝金燕常常因為好身材而引發討論，已經51歲的她身材絲毫沒有任何變化，尤其是一雙大長腿，更是讓大家超羨慕，大讚她根本是少女。就連韓國的DJ SODA，也曾到謝金燕社群朝聖，用繁體中文留言：「妳的腿真的太美了，我都忍不住一直看得出神。」再次印證她「凍齡女神」的地位。面對外界驚嘆，謝金燕也曾坦言，螢光幕前的光鮮亮麗背後，其實是長期累積的努力，她直白寫下：「你看到的是腿，我付出的是汗！」並提到為了能穿上理想中的短裙，需要長時間的忍耐與自我要求，才換來如今的完美體態。謝金燕更用一句話總結自己的理念：「性感從來不是偶然，而是努力之後的樣子。」這番發言再次引起粉絲共鳴，也延續她過去代表作〈含淚跳恰恰〉的堅持不懈精神，讓不少網友大讚她不只是偶像，更像是人生導師。