5月報稅季！除了綜合所得稅之外，名下有房的民眾還有房屋稅要繳交，就有一位剛買房的民眾發現，自己在2月初才購買、完成過戶一間新成屋，算到房屋稅課稅期間的6月底，才持有這間房子5個月，收到房屋稅稅單，卻發現自己要繳交15個月的房屋稅，疑惑怎麼會這麼多？對此，雲林縣稅務局解答了。
收房屋稅單超震驚 竟要繳15個月
近日一位民眾收到2026年期的房屋稅繳稅單，卻發現自己明明今年2月才有房，稅單上的課稅月數竟然高達15個月，相當疑惑怎麼會課這麼多個月？雲林縣稅務局指出，這是因為房屋稅2024年7月1日開始，課稅方式從「按月」，改為「按年」課徵。
而且每年房屋稅納稅義務基準日在每年2月最後一天，所以3月1日到6月30日新建、增建或改建完成的房屋都會併入下一年度房屋稅課徵，而且下一年度的房屋持有人將成為納稅義務人，房屋稅課徵期間是前一年7月1日到當年6月30日，所以會讓房屋稅最長有機會被收到16個月，也就是12個月加上3到6月的4個月。
納稅基準日前買房 需繳交房屋稅
以這位民眾的案例來算，該民眾購買的房屋從2025年4月開始課徵房屋稅，所以2025年4月到6月的房屋稅，會併到2026年一起課徵，而該民眾在今年2月28日前已經完成過戶，因此被認定為房屋稅納稅義務人，所以該民眾要繳交2025年4月到2026年6月底、共15個月的房屋稅。
雲林縣稅務局也提醒，房屋買賣雙方可在契約中約定，雙方按比例負擔房屋稅，不過這是房屋買賣雙方的私權行為，無法要求稅捐機關變更納稅義務人，當年期的房屋稅還是會以2月底的房屋稅籍資料，決定納稅義務人是哪一位屋主。
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近日一位民眾收到2026年期的房屋稅繳稅單，卻發現自己明明今年2月才有房，稅單上的課稅月數竟然高達15個月，相當疑惑怎麼會課這麼多個月？雲林縣稅務局指出，這是因為房屋稅2024年7月1日開始，課稅方式從「按月」，改為「按年」課徵。
而且每年房屋稅納稅義務基準日在每年2月最後一天，所以3月1日到6月30日新建、增建或改建完成的房屋都會併入下一年度房屋稅課徵，而且下一年度的房屋持有人將成為納稅義務人，房屋稅課徵期間是前一年7月1日到當年6月30日，所以會讓房屋稅最長有機會被收到16個月，也就是12個月加上3到6月的4個月。
以這位民眾的案例來算，該民眾購買的房屋從2025年4月開始課徵房屋稅，所以2025年4月到6月的房屋稅，會併到2026年一起課徵，而該民眾在今年2月28日前已經完成過戶，因此被認定為房屋稅納稅義務人，所以該民眾要繳交2025年4月到2026年6月底、共15個月的房屋稅。
雲林縣稅務局也提醒，房屋買賣雙方可在契約中約定，雙方按比例負擔房屋稅，不過這是房屋買賣雙方的私權行為，無法要求稅捐機關變更納稅義務人，當年期的房屋稅還是會以2月底的房屋稅籍資料，決定納稅義務人是哪一位屋主。