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在美以聯手攻打伊朗，並且伊朗封鎖荷姆茲海峽，造成原油價格大幅上漲，全球目光聚焦中東，油價，不過，資本市場的重心卻在半導體產業，美國總統川普近日也再放話，全球會有超過5成的晶片在美國生產。對此，財信傳媒董事長謝金河以「世界的重心在半導體」為題在臉書發文表示，接下來美中角力最激烈的板塊一定是在半導體，而這次中南美洲很多國家都從左派執政變成右派執政，這些國家開始走親美路線，台灣可以用半導體開展新的外交關係。謝金河指出，自從2月28日美以聯合打擊伊朗，並且伊朗封鎖荷姆茲海峽，造成原油價格大幅上漲，全球的目光都聚焦在中東，油價。不過，資本市場的重心卻在半導體產業！從整體來看，美國股市科技股都創新高，最突出的是費城半導體指數（SOX）單週大漲10.02%，最高到10564點，這個漲幅有多大？SOX指數在2015年只有552.26點，即使到2019年也只是1066.39點。去年底，日本的媒體「每日新潮」列出半導體關鍵5國，包括美國，台灣，日本，南韓，荷蘭，這個預測全命中。上週除了費城半導體指數大漲，台灣的加權指數漲5.78%，南韓漲4.58%，日本上漲2.12%。歐洲股市都下跌，只有荷蘭因為有ASML表現強勢。個別公司中又以Intel單日大漲23.6%，股價一口氣漲到86.22美元威力最驚人。Intel今年從17.66起跑，股價已經漲數倍，背後代表的內涵，值得深入探討。另一個是AMD，上次業績公布股價反下跌，這回一口氣飆到362.99美元，市值跑到5670.48億美元。全球有半導體的國家，股市皆大漲！這次NVIDIA市值再上5兆美元，Tsmc adr及AVGO市值超過2兆美元。記憶體的美光，Sandisk，STX，WDC，南韓的海力士，三星，日本的鎧俠，愛德萬等漲幅都非常驚人。謝金河也提到，台股在23日出現新台幣1.8兆元超級大量後，再由台積電，聯發科掛帥出擊，這顯示，全世界關注油價，半導體產業卻帶領世界往前邁進。川普最近又對半導體發言，他說全球會有超過5成的晶片在美國生產，這也顯示接下來美中角力最激烈的板塊一定是在半導體。謝金河認為，台灣處在這個最前緣，旣受益，也會有壓力，如何在詭譎多變的地緣政治大局中既能守住優勢，而且還能擴張影響力？最近哥斯達黎加很希望和台灣合作。其實，台灣最早協助多明尼加發展半導體產業，可惜斷交後就中止。謝金河表示，這些年印度最渴望台灣協助他們發展半導體產業，但雙方在實質關係進展有限。這次中南美洲很多國家都從左派執政變成右派執政，這些國家開始走親美路線，台灣可以用半導體開展新的外交關係。