我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼賴賴在球場應援時大跳街舞，不僅能定竿還上演高難度頭轉。（圖／翻攝自CPBL TV）

▲賴賴如今是甜美可人的啦啦隊女神。（圖／賴賴IG@wenziofficial）

職棒統一獅啦啦隊（Uni Girls）女神賴賴24日在球團應援時，驚喜帶來街舞表演，當場頭下腳上，上演高難度的「頭轉」動作，讓現場驚呼聲連連，影片在網路上也吸引上萬人觀看。許多粉絲因此認出賴賴就是「黑澀會美眉」蚊子（本名賴薏婷），跳舞至今有超過15年的資歷。如今她轉戰啦啦隊，成為球場最美風景，讓粉絲看了都紛紛留言誇讚：「她跳應援超級大材小用」、「黑澀會時期超愛看她跳舞的」。賴賴24日在球場應援時，換上長褲搭配球衣，現場帶來街舞表演，只見賴賴動作乾淨俐落，甚至還能單手「倒立定竿」；，大家都被她的舞蹈表演震撼到了。許多網友也將賴賴跳街舞的影片分享到Threads，吸引數十萬人觀看，大家紛紛留言誇讚她：「從黑澀會美眉開始知道蚊子，跳舞還是一樣厲害」、「以蚊子的年紀，現在頭轉是真的很拼，真是辛苦了」、「很開心她還發光發熱」、「她都沒怎麼變耶！從黑澀會妹妹知道她的，跳舞真的很厲害」。甚至有網友覺得以賴賴的舞蹈功底來看，「跳應援超級大材小用」。比起賴賴，大家也更習慣稱呼她「蚊子」，這個藝名是她當初上節目《我愛黑澀會》時使用的。那時的賴賴才14歲，靠著出眾的舞蹈實力，在節目上獲得不少討論度，甚至還曾與蔡依林共舞，更被吳建豪相中，邀請她去拍〈我的王國〉的MV。在《我愛黑澀會》停播後，蚊子則一度加入嘻哈音樂廠牌逆流音樂，發行超過10支單曲，不過當時都並未大紅，蚊子這才選擇在2020年加入啦啦隊Uni Girl，並把藝名改成「賴賴」，希望以新名字在職棒圈重新出發。如今33歲的賴賴，IG有4.9萬粉絲追蹤，她已褪去當年的雉嫩的嬰兒肥臉蛋，成為統一獅女神。