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▲吳思賢（右）受邀出演謝語恩（左）新曲MV。（圖／火焰創造提供）

童星謝語恩（樂樂）2013年在台劇《兩個爸爸》中飾演林佑威、楊一展的女兒「溫蒂」，細膩演技征服許多觀眾的心，現在21歲的她已經長成一位亭亭玉立的美少女，近日正式宣佈以歌手身分正式回歸演藝圈，同時她還邀請校園男神吳思賢（小樂）一起拍MV，兩人穿著制服大談戀愛粉紅泡泡滿溢出螢幕。謝語恩首張EP一次收錄兩首歌，同時訴說戀愛中不同的感情狀況，主打歌〈你說我的眼睛比天空更美〉走青春甜美路線，描繪學生時期純粹又悸動的愛戀氛圍；另一首〈我可以先愛你嗎〉則呈現愛情中的遺憾與不安，主打歌由阿沁操刀作曲，謝語恩本人也親自參與填詞，展現她在音樂創作上的潛力。MV拍攝同樣充滿話題，謝語恩特別邀請偶像吳思賢擔任男主角，她坦言，國中時面對課業壓力時，正是透過對方的音樂與戲劇獲得力量，如今能在作品中同框演出，格外具有意義，兩人在MV中換上校園制服，大談青澀戀情，互動自然又甜蜜，被工作人員形容「每一幕都像偶像劇畫面」，粉紅氛圍滿滿。此外，MV拍攝地點也別具巧思，選在謝語恩的母校取景，對她而言，這不僅是熟悉的環境，更承載了青春記憶與成長軌跡她表示，回到曾經生活過的地方拍攝，彷彿重新走過自己的青春，情緒更容易投入，也讓作品更有故事性。隨著EP即將發行，謝語恩也規劃與粉絲近距離互動，預計於5月16日舉辦首場粉絲見面會，正式展開歌手活動，從童星到歌手，她用行動證明自己不只是「回憶中的小女孩」，而是準備好迎接全新挑戰的創作新人，讓粉絲相當期待她接下來的發展。