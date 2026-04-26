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四技二專統測今（26）日第2天，上午考「專業科目（二）」。全中教分析，「商業與管理群」專業科目試題連結產經脈動，其中「會計學」命題難度適中，融入台灣特色半導體代工製造產業的接單經營模式，落實基本功的考生整份試卷易得高分。而「經濟學」考題則提及當前產業脈動，納入AI伺服器市場、台積電製程與匯率變動及美國關稅等議題，掌握基本概念並能解讀資訊可獲好成績。在會計學部分，全中教表示，會計學考題章節分配平均，基本觀念多，題幹易理解、考生答題容易，整份命題難度適中,有融入台灣特色半導體代工製造產業的接單經營模式融入考題中，貼近考科教學內容，落實基本功的考生整份試卷易得高分。考題符合理論與實務結合的精神，因應考生未來就業需求，如49題採用匯率換算去計算營業稅額與企業獲利。經濟學試題分呈現「章節分布平均、重視基本概念、結合生活時事」3大特徵。全中教認為，命題巧妙將理論融入日常與時事，試題提及當前產業脈動,納入AI伺服器市場、台積電製程與匯率變動及美國關稅等議題，更透過會計與經濟跨領域的題組設計,導引學生從不同專業視角分析同一經濟行為。整體而言，考題情境設計貼合真實市場，學生只要掌握核心基本概念並具備解讀資訊的能力，即可獲得優異成績。此外，「電機電子群資電類」專業二試題，包括微處理機、數位邏輯設計、程式設計實習，全中教分析，試題內容重實作、強調通訊，全面貼近嵌入式應用，強化實務應用與系統思維，培養跨層次整合能力，程式設計穩中求變,跨域應用初現。至於「機械群」專業科目二，包括機械製造、機械基礎實習、機械製圖實習，全中教認為，試題延續素養導向命題精神，整體由傳統記憶型測驗轉向理解、應用與工程情境判斷能力的評量。試題結構穩定，涵蓋機械製造、機械基礎實習與機械製圖3大領域，其中機械製造仍為命題核心，製圖具高度鑑別度，機械基礎實習則強調操作與實務能力,整體符合技職教育培養工程能力之方向。值得注意的是，今年試題在專業用語上仍有待精進之處。第28題B選項及第31題幹仍採「惰性」相關用語，未與新制名詞同步，去年國教院已要求各機械製造教科書版本將「惰性氣體鎢極電弧銲」修正為「氣體鎢極電弧銲」，上述用語未完全同步更新，可能造成學生在學習與應試時產生混淆，建議未來命題應持續與國際標準及教學現場用語接軌，以提升評量一致性與專業精準度。