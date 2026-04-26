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▲李連杰（右）在新加坡的法會上，被拍到臉色發黑、憔悴，因而又被傳健康出狀況。（圖／摘自微博）

▲李連杰（後）在新加坡的法會上出現，被稱臉部浮腫、神情憔悴，讓粉絲擔憂他的健康。（圖／摘自微博）

▲李連杰笑容滿面歡慶63歲生日，看起來並沒有身體健康出狀況的感覺。（圖／摘自微博）

資深動作巨星「功夫皇帝」李連杰，今（26）日歡度63歲的生日，近日他被稱「健康又出狀況」，因為在一場新加坡舉辦的法會上，他看來面色發黑、憔悴，且異常暗沉，還有些浮腫，與一個月前來台參加慈濟基金會舉辦的心靈講座時，臉色紅潤、神采奕奕相差很多。他這一年多來老是被傳「換心回春」，數度打搶流言，還是有人不太相信。而他今日也在微博上發布女兒為他慶生的畫面，感覺喜氣洋洋，並不太像有生什麼大病。雖然李連杰近年已經少在幕前擔任主角、出席公開活動多半是在分享對於佛法的鑽研和心得，他的一舉一動還是會受到外界關注。他去年8月發布自己住院的照片，後來突然外表回春，有如奇蹟發生，才會造成外界流言四起，對他到底經過了什麼樣的特殊療程，眾說紛紜。最驚人的當然是他換心續命，也有人懷疑他換過全身的血液，他都否認。近日他在新加坡的法會上被拍到臉色暗沉、浮腫，神情也有些憔悴，粉絲們又感到憂慮，怕他健康出問題。香港媒體還稱有目擊者表示，當天近距離看到李連杰的氣色確實讓人緊張，對比他前些時日還能輕鬆出席講座，這次的法會中呈現疲憊模樣，差異更明顯。可是也有人反駁，現場燈光明亮程度本來就會對人的臉色畫面有點影響，或者他只是搭飛機移動過於操勞，才會有些精神欠佳，並不是真的有健康的問題。原先李連杰沒有發布社群留言回應自己的健康相關問題，但他後來發了女兒為他慶生、他開心吹熄生日蛋糕上蠟燭的畫面，在打光較佳的條件下，臉色沒有暗沉、也不見憔悴，他的心情看來也相當好，還露出笑容，感覺蠻健康，讓身體出狀況的謠言不攻自破，粉絲們也紛紛發文祝他生日快樂。