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▲朴淡備（中）身穿金屬元素的火辣戰袍，身材一覽無遺。（圖／洋基工程提供）

李素敏化身OL！緊身白T＋窄裙應援炸裂

▲Nabi（如圖）挑戰沒有瀏海的造型登場，展現不同以往的一面。（圖／洋基工程提供）

洋基工程籃球隊啦啦隊「洋基女孩」本週末迎來「洋基嘻哈時代」主題週，成員Nabi、李素敏、朴淡備、林穎樂等一改以往球衣造型，昨（25）日換上融合金屬元素的火辣戰袍，站上舞台中央以強烈節奏開場熱舞，瞬間點燃全場氣氛，嶄新風格讓粉絲耳目一新，每位成員也加入個人巧思，展現專屬魅力，李素敏換上OL造型，以白上衣搭配窄裙與高跟鞋，帶來少女時代的〈說出你的願望（Genie）〉經典舞蹈，迷倒全場。洋基女孩身穿銀色小可愛上衣與火辣短褲，Nabi特別挑戰沒有瀏海的造型，「搭配服裝希望呈現更成熟、酷帥的一面！」朴淡備幽默分享，「一開始看到服裝照片，還擔心會不會像銀帶魚，有點煩惱怎麼搭配，但實際穿上後覺得非常有嘻哈感，也很喜歡！我還特別搭配手臂護套，整體更有個性。」另外，李素敏則換上OL造型，以白上衣搭配窄裙與高跟鞋，帶來少女時代的〈說出你的願望（Genie）〉經典舞蹈，喚起滿滿回憶，首次在主場挑戰SOLO舞台，她表示：「雖然有點緊張，但更多的是期待與興奮，我會盡全力展現最好的自己。」洋基女孩們用熱情與實力點燃整個週末舞台，沸騰全場。面對高露膚度的造型，女孩們也笑談上場前的小緊張，Nabi坦言：「不敢吃太多，這次是低腰褲，真的有點怕小肚子跑出來。」小雲則分享自己「少吃很多」，甚至中場一度餓到胃痛，才趕緊補充體力，朴淡備也直言彩排時被服裝「嚇到」，笑說「只要一吃飯小腹就會很明顯，所以今天真的很克制！」這次開場舞在舞蹈難度上全面升級，林穎樂表示：「其實很喜歡這次的歌曲，但動作真的偏難，有些段落需要非常專注。」而李素敏雖然因驗收未過未能參與開場舞，坦言感到遺憾，但也將其視為成長養分。「洋基嘻哈時代」魅力持續延燒，今日還有一場精彩演出，粉絲們千萬別錯過，為女孩們應援！